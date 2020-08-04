KILGORE, LOUISE

KILGORE, Louise Kennedy Smith, 92, was born on Caney Ridge in Dickinson County, Va., and lived in Bristol and Richmond, Va. She went to be with her lord on July 31, 2020. Preceded in death by her parents, Estle and Crada Kennedy; six sisters and brothers, one half-brother; husband, Lucian B. Smith Jr.; and husband, Emory Kilgore. She is survived by her daughter, Laura Smith; and son, Lou Smith and daughter in-law, Vicki Smith; four half-brothers and sister and a host of beloved family members and friends. Louise worked as a photographer's assistant at several photographic studios, including one in Fairbanks, Alaska. Louise was an avid ballroom and square dancer. She was the author of two books and enjoyed creative writing her entire life. A memorial service to be announced at a later date.

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