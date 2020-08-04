MOSBY, EMILY

MOSBY, Emily Payne, 88, of Chesterfield, Va., passed away July 31, 2020. She was preceded in death by her husband, George L. Mosby. She is survived by her daughters, Sherry Heilman and Sheila Martin; grandsons, Joel Higham and David Martin; four great-grandchildren; and sister, Jean Burdett. Services will be private. In lieu of flowers, memorial contributions may be made to the Alzheimer's Association.

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