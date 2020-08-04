NARKUM, ELFRIEDE

NARKUM, Elfriede Anna, 87, of Henrico, born November 24, 1932, in Stockstadt Germany, entered eternal rest on July 30, 2020. She was preceded in death by her parents, Franz and Berta Holzapfel; sister, Filomena; and daughter, Brigitte Conner. She is survived by her son, Frank Mason; son-in-law, Bruce Conner; granddaughters, Nicole Vance (Ray), Melissa Timberlake (Mike); three great-grandchildren, Conner, Alexis, Allen; the entire extended Conner family; nephew, Lloyd Holzapfel; and the Holzapfel family in Germany. She was retired from M&B Headwear after working there for over 26 years as a hat-maker. She was masterful at knitting and sewing and enjoyed gardening and spending time with her family. She was a member of St. John's Catholic Church in Highland Springs. A funeral Mass will be held at 12 p.m. on Wednesday, August 5, at St. John's Catholic Church, 813 W. Nine Mile Rd., Highland Springs, Va. 23075, with a visitation one hour prior. Interment will follow in Washington Memorial Park.

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