ROBERTS, GEORGE

ROBERTS, George Michael, age 65, of Clifton Forge, Virginia, went to be with his Lord and Savior, Jesus Christ, on Thursday, July 23, 2020. He was born August 4, 1954, in Richmond, Virginia, and was a retired auto mechanic for Automotive Manufacturers Incorporated. George was a great father, son, brother and grandfather. He had an infectious laugh and was loved by all. He will be missed greatly. He was preceded in death by his father, David Thompson; a brother, Scott Thompson; a sister, Sharon Thompson Irby; and granddaughter, Brianna Whittman. He is survived by his children, Sheila Roberts Ortiz and husband, Ricky, Candace Roberts and George Michael Roberts Jr.; his mother, Helen W. Thompson; two brothers, Ronnie Roberts and wife, Jane, Donnie Roberts and wife, Kathy; six grandchildren, Ricky Ortiz, Isaiah Ortiz, Troy Ortiz, Brittney Whittman, Robert Whittman Jr., Brooklyn McCabe; and special friend, Donna N. Green. A memorial service will be held on Saturday, September 12, 2020, at 2 p.m. at Kingsland Baptist Church, Chester, Virginia.

View online memorial
To plant a tree in memory of George Roberts as a living tribute, please visit Tribute Store.