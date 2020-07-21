WALLACE, FLORINE

WALLACE, Florine Elnora, 77, of Charles City, journeyed home peacefully on July 16, 2020. A viewing will be held from 6 to 8 p.m. Wednesday, July 22, 2020, at Vincent Funeral Home, 9923 Pocahontas Trail, Providence Forge, Va. 23140, with a private service later. Tributes may be posted at www.vincenfh.com.

View online memorial
To plant a tree in memory of FLORINE WALLACE as a living tribute, please visit Tribute Store.