WOODS, CLARENCE "BILL" JR.

WOODS, Clarence (Bill) Jr., 81, of Richmond, Va., passed away August 1, 2020. He was preceded in death by his parents, six siblings; and great-grandson, Jacob. He is survived by his wife of 60 years, Rose Nunnally Woods; brother, Jerry; sisters, Joyce (Joe), Shirley (Jack), Debby (Dennis) and Linda; son, Doug (Bonnie); daughter, Robyn (James); grandchildren, Kevin (Rachel), Jonathon, Summer; great-grandson, Luke; and many loving nieces, nephews and close friends. He will be forever in our hearts. The family will receive friends on Thursday, August 6, 2020, from 10 to 11 a.m. at Walmsley Boulevard United Methodist Church, with a funeral service to follow. Burial will be private. In lieu of flowers, donations may be made to your favorite charity.

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