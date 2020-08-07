ON THIS DATE

...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 2 AM EDT SATURDAY...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF SOUTHEAST MARYLAND AND VIRGINIA, INCLUDING THE
FOLLOWING AREAS, IN SOUTHEAST MARYLAND, DORCHESTER, INLAND
WORCESTER, MARYLAND BEACHES, SOMERSET AND WICOMICO. IN VIRGINIA,
ACCOMACK, AMELIA, CAROLINE, CHARLES CITY, CHESAPEAKE, CUMBERLAND,
EASTERN CHESTERFIELD (INCLUDING COL. HEIGHTS), EASTERN ESSEX,
EASTERN HANOVER, EASTERN HENRICO, EASTERN KING WILLIAM, EASTERN
KING AND QUEEN, EASTERN LOUISA, FLUVANNA, GLOUCESTER, GOOCHLAND,
HAMPTON/POQUOSON, ISLE OF WIGHT, JAMES CITY, LANCASTER, MATHEWS,
MIDDLESEX, NEW KENT, NEWPORT NEWS, NORFOLK/PORTSMOUTH,
NORTHAMPTON, NORTHUMBERLAND, POWHATAN, PRINCE GEORGE, RICHMOND,
SUFFOLK, SURRY, VIRGINIA BEACH, WESTERN CHESTERFIELD, WESTERN
ESSEX, WESTERN HANOVER, WESTERN HENRICO (INCLUDING THE CITY OF
RICHMOND), WESTERN KING WILLIAM, WESTERN KING AND QUEEN, WESTERN
LOUISA, WESTMORELAND AND YORK.
* UNTIL 2 AM EDT SATURDAY
* SHOWERS AND THUNDERSTORMS ARE EXPECTED TO INCREASE IN COVERAGE
THIS AFTERNOON AND EVENING. THIS, WHEN COMBINED WITH VERY WET
ANTECEDENT CONDITIONS IN MUCH OF THE WATCH AREA, WILL LIKELY LEAD
TO ADDITIONAL INSTANCES OF FLASH FLOODING.
* RAPID RISES IN RIVERS AND CREEKS ARE POSSIBLE, ALONG WITH FLOODING
IN LOW LYING AND POOR DRAINAGE AREAS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
STAY AWAY OR BE SWEPT AWAY. RIVER BANKS AND CULVERTS CAN BECOME
UNSTABLE AND UNSAFE.
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