ON THIS DATE

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1936 — At the Berlin Olympics, the United States finishes 1-2-3 in the men’s decathlon. Glenn Morris sets a world record with 7,900 points, followed by Robert Clark and Jack Parker.

1982 — Ray Floyd, who shot a record 63 in the opening round, wins the PGA championship by three shots over Richmond native Lanny Wadkins.

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