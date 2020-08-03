Afghan wellness group

Members of the Afghan Women’s Wellness Group talked about their favorite herbs and vegetables during a tour of Lewis Ginter Botanical Garden.

 BETH MONROE

To garden is to hope. The seeds seem so small when they’re first put in the ground. Even under the best of conditions, the challenges are great. Yet each spring brings new promise.

I especially was excited about spring 2020. I volunteer with ReEstablish Richmond, an organization that connects refugees with resources to establish roots, build community and become self-sufficient. I also work at Lewis Ginter Botanical Garden (LGBG). In early March, a collaboration between the two organizations was ready to bloom: a garden for the Afghan Women’s Wellness Group at Lewis Ginter.

The project grew out of ReEstablish Richmond’s Health and Wellness Program, an initiative to provide opportunities for refugees to connect with each other and build healthier lives — both physically and mentally. Refugees, by definition, are people who have been forced to leave their country in order to escape war, persecution or natural disaster. They have experienced great stress and trauma, and continue to face challenges as they resettle.

Gardens have a way of bringing people together, and providing health and wellness benefits. ReEstablish Richmond noted a number of refugees have agrarian backgrounds, prompting partnerships with Shalom Farms’ and Derbyshire Baptist Church’s community garden. The Afghan Women’s Wellness Group meets near LGBG and it seemed like a natural fit to find a garden space for them there.

The group visited the garden this past September. Senior Horticulturist Laurel Matthew gave a tour of the Kroger Community Kitchen Garden and, through an interpreter, the women talked about their favorite herbs and vegetables.

Even with the language differences, there was great excitement as familiar plants were recognized and uses discussed. When asked what they’d like to grow, the resounding response was: “Tomatoes!” An anonymous donation allowed the garden’s Board of Associates to build seven raised beds in October. We eagerly waited for spring.

In mid-March, plans were made to start planting. Then COVID-19 hit. In-person volunteer activities were halted. The garden closed to the public. Conversations switched to Skype. Experiences went virtual.

Although the women couldn’t come to the garden, we went ahead and planted in the raised beds. Cucumbers, peppers, squash, basil, dill and, of course, tomatoes. At first the plants looked so small. Then the squash bugs came. And the heat. And the dry spell.

But despite the odds, by early July we had cucumbers, peppers and the highly prized tomatoes. The produce is dropped off on the doorstep of one of the group participants and she safely shares with the others.

It’s not the original plan, but we are adapting. We also are looking forward to the day when the women again can visit as a group. Until then, the garden is providing the participants with a container, soil and fall vegetable plants for them to grow at home.

Resettled refugees are likely to be living or working in conditions that make them especially vulnerable to COVID-19, and related economic and mental health issues. Some have limited access to health care and underlying conditions that put them at higher risk for severe illness from the virus, as compared to the rest of the U.S. population, according to the Centers for Disease Control and Prevention.

They also must overcome challenges of learning a new health care system and finding health information they can understand. Many are essential workers and are more likely to be exposed to COVID-19, while others have lost jobs or have had hours reduced. The school year starting fully virtual presents additional challenges for this group, as families navigate online learning, and struggle with work and child care.

Our newest neighbors came to the U.S. because they have hope. They are looking for a better life for themselves and their children. They also are looking for ways they can contribute and build a stronger future for everyone.

“To plant a garden is to believe in tomorrow” is a quote often attributed to actress and humanitarian Audrey Hepburn. The seeds of kindness and support we can show resettled refugees now might sometimes seem small in the face of challenging conditions, but they help our newest neighbors establish roots, build community and become self-sufficient as we all grow together.

Beth Monroe lives in Henrico County and is a volunteer with ReEstablish Richmond. Contact her at: bethmonr@gmail.com

To learn more: visit ReEstablishRichmond.com

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