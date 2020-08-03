Canterbury Rehabilitation and Healthcare Center

In early May, two attendees watched from a sidewalk as faith leaders held an outdoor church service at the Canterbury Rehabilitation and Healthcare Center in Henrico County.

 JOE MAHONEY/TIMES-DISPATCH

COVID-19 is spreading like wildfire through the nation’s nursing homes. Already, more than 56,000 residents and staff of nursing homes and other long-term care facilities — including 1,200-plus in Virginia — have died from COVID-19. They account for more than 44% of U.S. deaths from the coronavirus, even though less than 1% of Americans live in nursing homes. This is a national disgrace.

To date, Congress has passed four bills to address the devastating impact of the coronavirus on Americans. Yet, these bills barely touch on the crisis raging in long-term care facilities. With only a few weeks until the district work period in August, what will it take for Congress to take meaningful action to protect nursing home residents?

For five months, nursing homes have been a hotbed for the virus — yet basic precautions to protect residents and staff still are not in place. AARP has heard gut-wrenching accounts from thousands of family members worried about their loved ones in nursing homes and other long-term care facilities.

Lori Pastro of Gainesville has written to lawmakers about the COVID-19 crisis in nursing homes. She has many concerns, including the lack of testing, as well as the negative effects of social isolation on locked-down nursing home residents. Pastro’s 84-year-old aunt died in May from COVID-19 while in a Virginia nursing home. “She spent the last weeks of her life in a barren room with a broken heart, missing her family terribly,” said Pastro, whose 80-year-old mother died in January from pneumonia at the same nursing home. “Since news of the pandemic had not become widespread at this point and there were no lockdowns, she was able to leave this world surrounded by family members and a close friend.”

Pastro says locking down nursing homes hasn’t kept the virus out, because staff members carry it into the facilities. She advocates for regular testing of facility staff to protect the residents.

“It just takes one asymptomatic staff member to spread the virus and, in this most vulnerable population, to begin a chain reaction resulting in the loss of many lives,” she said. “In addition, nursing homes would make great strides in protecting seniors by alleviating the detrimental effects of social isolation, which can lead to devastating health consequences, including death. My aunt’s death certificate shows COVID-19 as the cause of death but, from what I observed, the loneliness from missing our family visits caused my aunt the most suffering in the end.”

It’s time for lawmakers to come together to pass a bipartisan response package with dedicated funding and five key policies to protect seniors living in nursing homes and other long-term care facilities:

1) Ensure regular, ongoing testing and adequate personal protective equipment.

2) Create transparency focused on daily, public reporting of cases and deaths in facilities; communication with families when loved ones are discharged or transferred; and accountability for how billions of dollars in federal funding is spent.

3) Require access to facilitated virtual visitation.

4) Provide better care for residents through adequate staffing, oversight and access to in-person formal advocates, called long-term care ombudsmen.

5) Stop attempts to provide blanket immunity for long-term care facilities related to COVID-19.

The hopeful news is that legislation has been introduced in Congress that will help save the lives of nursing home residents. However, what remains missing is the will to make these older Americans and their families a priority.

Our elected leaders must act now to protect Virginia’s long-term care residents and staff before the death toll rises even higher. It literally is life or death.

Joyce Williams is the state president of AARP Virginia, which serves more than 1 million members ages 50 and older, and their families, in the commonwealth. Contact her at: aarpva@aarp.org

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