THIS PRODUCT COVERS CENTRAL AND EASTERN VIRGINIA...NORTHEAST NORTH
CAROLINA...AND THE LOWER MARYLAND EASTERN SHORE
**TROPICAL STORM ISAIAS EXPECTED TO IMPACT THE LOCAL AREA LATE TONIGHT
INTO TUESDAY**
NEW INFORMATION
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* CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS:
- NONE
* CURRENT WATCHES AND WARNINGS:
- A TROPICAL STORM WARNING IS IN EFFECT FOR ACCOMACK, BRUNSWICK,
CAROLINE, CHARLES CITY, CHESAPEAKE, DINWIDDIE, DORCHESTER,
EASTERN CHESTERFIELD (INCLUDING COL. HEIGHTS), EASTERN ESSEX,
EASTERN HANOVER, EASTERN HENRICO, EASTERN KING WILLIAM, EASTERN
KING AND QUEEN, GATES, GLOUCESTER, GREENSVILLE,
HAMPTON/POQUOSON, HERTFORD, INLAND WORCESTER, ISLE OF WIGHT,
JAMES CITY, LANCASTER, MARYLAND BEACHES, MATHEWS, MIDDLESEX,
NEW KENT, NEWPORT NEWS, NORFOLK/PORTSMOUTH, NORTHAMPTON,
NORTHAMPTON, NORTHUMBERLAND, PRINCE GEORGE, RICHMOND, SOMERSET,
SOUTHAMPTON, SUFFOLK, SURRY, SUSSEX, VIRGINIA BEACH, WESTERN
CHESTERFIELD, WESTERN ESSEX, WESTERN HANOVER, WESTERN HENRICO
(INCLUDING THE CITY OF RICHMOND), WESTERN KING WILLIAM, WESTERN
KING AND QUEEN, WESTMORELAND, WICOMICO, AND YORK
- A STORM SURGE WARNING AND TROPICAL STORM WARNING ARE IN EFFECT
FOR BERTIE, CAMDEN, CHOWAN, EASTERN CURRITUCK, PASQUOTANK,
PERQUIMANS, AND WESTERN CURRITUCK
* STORM INFORMATION:
- ABOUT 500 MILES SOUTH-SOUTHWEST OF OCEAN CITY MD OR ABOUT 380
MILES SOUTH-SOUTHWEST OF NORFOLK VA
- 32.0N 79.4W
- STORM INTENSITY 70 MPH
- MOVEMENT NORTH-NORTHEAST OR 15 DEGREES AT 16 MPH
SITUATION OVERVIEW
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TROPICAL STORM ISAIAS IS FORECAST TO MAKE LANDFALL ALONG THE SOUTH
CAROLINA OR NORTH CAROLINA COAST THIS EVENING. THE STORM IS STILL EXPECTED
TO BE A STRONG TROPICAL STORM AS IT TRACKS NORTH NORTHEAST ACROSS
EASTERN VIRGINIA AND THE DELMARVA ON TUESDAY. ISAIAS WILL THEN MOVE
NORTHEAST ACROSS NEW ENGLAND WEDNESDAY.
CONDITIONS ARE EXPECTED TO DETERIORATE ACROSS THE LOCAL AREA LATE
TONIGHT. TROPICAL STORM FORCE WINDS ARE POSSIBLE LATE TONIGHT INTO
TUESDAY, ESPECIALLY ALONG AND EAST OF I-95. WIND GUSTS OF 55 TO 65 MPH
ARE POSSIBLE. THESE WINDS COMBINED WITH THE EXPECTED SATURATED SOILS
WILL LIKELY DOWN TREES AND POWER LINES. IN ADDITION, HEAVY RAINFALL
AMOUNTS OF 3 TO 6 INCHES COULD CAUSE AREAS OF FLASH FLOODING EVEN WELL
INLAND. MODERATE TO LOCALLY MAJOR COASTAL FLOODING IS ALSO POSSIBLE,
WITH 1 TO LOCALLY 4 FEET OF INUNDATION ABOVE GROUND LEVEL IN SURGE
PRONE AREAS. LASTLY, THERE IS A RISK OF TORNADOES LATE TONIGHT INTO
TUESDAY, MAINLY ALONG THE COASTAL PLAIN AND EASTERN SHORE.
TROPICAL STORM FORCE WINDS ARE EXPECTED OVER THE ENTIRE MARINE AREA
LATE TONIGHT INTO TUESDAY WITH GUSTS AS HIGH AS 65 KNOTS. IN ADDITION,
SEAS WILL BUILD TO 10 TO 14 FEET OVER THE COASTAL WATERS BY TUESDAY
MORNING.
POTENTIAL IMPACTS
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* FLOODING RAIN:
PROTECT AGAINST LIFE-THREATENING RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE
EXTENSIVE IMPACTS ACROSS CENTRAL AND EASTERN VIRGINIA, AS WELL AS PART
OF THE MARYLAND EASTERN SHORE. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE:
- EVACUATIONS AND RESCUES LIKELY DUE TO FLOODING FROM HEAVY
RAINFALL
- RIVERS AND TRIBUTARIES MAY RAPIDLY OVERFLOW THEIR BANKS IN
MULTIPLE PLACES. SMALL STREAMS, CREEKS, AND DITCHES MAY BECOME
DANGEROUS RIVERS. FLOOD CONTROL SYSTEMS AND BARRIERS MAY BECOME
OVERWHELMED.
- FLOOD WATERS ENTER STRUCTURES WITHIN MULTIPLE COMMUNITIES, WITH
SOME STRUCTURES BECOMING UNINHABITABLE OR WASHED AWAY. SOME
ESCAPE ROUTES INUNDATED BY FLOOD WATERS. STREETS, PARKING LOTS
AND UNDERPASSES COULD BE SUBMERGED, WITH DRIVING CONDITIONS
QUICKLY BECOMING DANGEROUS. NUMEROUS ROAD AND BRIDGE CLOSURES
ARE EXPECTED WITH SOME BECOMING WEAKENED OR WASHED OUT.
PREPARE FOR DANGEROUS RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT
IMPACTS ACROSS FAR EASTERN VIRGINIA AND NORTHEAST NORTH CAROLINA.
* WIND:
PROTECT AGAINST DANGEROUS WIND HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT IMPACTS
ACROSS EASTERN VIRGINIA, THE MARYLAND EASTERN SHORE, AND NORTHEAST
NORTH CAROLINA. POTENTIAL IMPACTS IN THIS AREA INCLUDE:
- SOME DAMAGE TO ROOFING AND SIDING, ALONG WITH DAMAGE TO
PORCHES, AWNINGS, CARPORTS, AND SHEDS. SOME BUILDINGS
EXPERIENCE WINDOW, DOOR, AND GARAGE DOOR FAILURES. MOBILE HOMES
DAMAGED, SOME DESTROYED, ESPECIALLY IF POORLY ANCHORED OR
EXPOSED TO WIND. UNSECURED LIGHTWEIGHT OBJECTS BECOME DANGEROUS
PROJECTILES.
- LARGE TREES SNAPPED OR UPROOTED, ESPECIALLY IN AREAS WHERE
SOILS ARE SATURATED. SOME ROADWAY SIGNS WILL BE BLOWN OVER.
- SOME ROADS WILL BE IMPASSABLE FROM LARGE DEBRIS INCLUDING
BRIDGES, CAUSEWAYS, AND ACCESS ROUTES.
- SCATTERED TO WIDESPREAD POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES.
* SURGE:
PROTECT AGAINST LIFE-THREATENING SURGE HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT
IMPACTS ACROSS THE EAST SIDE OF THE CHESAPEAKE BAY, BACK BAY NEAR
VIRGINIA BEACH, AND THE NORTHERN SIDE OF THE ALBEMARLE SOUND.
POTENTIAL IMPACTS IN THIS AREA INCLUDE:
- SEVERE STORM SURGE FLOODING WILL LIKELY CAUSE INUNDATION OF
NUMEROUS ROADS AND BUILDINGS, RESULTING IN A THREAT TO LIFE AND
PROPERTY. FLOODING WILL LIKELY EXTEND INLAND FROM THE
WATERFRONT AND SHORELINE FLOODING HOMES, BUSINESSES AND
ISOLATING SOME NEIGHBORHOODS. LARGE BREAKING WAVES WILL RESULT
IN ADDITIONAL DAMAGE NEAR THE SHORELINE.
- NUMEROUS ROADS FLOODED OR WASHED OUT.
- MAJOR BEACH EROSION WITH HEAVY SURF BREACHING SOME DUNES.
- SEVERE DAMAGE TO MARINAS, DOCKS, BOARDWALKS, AND PIERS IS
EXPECTED. SMALL CRAFT BROKEN AWAY FROM MOORINGS, ESPECIALLY IN
UNPROTECTED MARINAS AND DOCKS.
ELSEWHERE ACROSS CENTRAL AND EASTERN VIRGINIA...NORTHEAST NORTH
CAROLINA...AND THE LOWER MARYLAND EASTERN SHORE, LITTLE TO NO IMPACT
IS ANTICIPATED.
* TORNADOES:
PROTECT AGAINST A DANGEROUS TORNADO EVENT HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT
IMPACTS ACROSS FAR EASTERN VIRGINIA, THE MARYLAND EASTERN SHORE AND
NORTHEAST NORTH CAROLINA. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE:
- SOME TORNADOES ARE EXPECTED, SOME OF WHICH COULD BE INTENSE. AS
A RESULT, EXECUTION OF EMERGENCY PLANS COULD BE HINDERED IN
AFFECTED AREAS.
- SEVERAL PLACES MAY EXPERIENCE TORNADO DAMAGE, WITH A FEW AREAS
OF CONSIDERABLE DAMAGE, POWER LOSS, AND COMMUNICATIONS FAILURES.
- LOCATIONS COULD REALIZE ROOFS TORN OFF FRAME HOUSES, MOBILE HOMES
DEMOLISHED, LARGE TREES SNAPPED OR UPROOTED, VEHICLES TUMBLED,
AND SMALL BOATS TOSSED ABOUT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS
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* OTHER PREPAREDNESS INFORMATION:
NOW IS THE TIME TO COMPLETE ALL PREPARATIONS TO PROTECT LIFE AND
PROPERTY IN ACCORDANCE WITH YOUR EMERGENCY PLAN. ENSURE YOU ARE IN A
SAFE LOCATION BEFORE THE ONSET OF STRONG WINDS OR POSSIBLE FLOODING.
IF YOU ARE RELOCATING TO SAFE SHELTER, LEAVE AS EARLY AS POSSIBLE.
ALLOW EXTRA TIME TO REACH YOUR DESTINATION. MANY ROADS AND BRIDGES
WILL BE CLOSED ONCE STRONG WINDS ARRIVE. CHECK THE LATEST WEATHER
FORECAST BEFORE DEPARTING AND DRIVE WITH CAUTION.
IF HEADING TO A COMMUNITY SHELTER, BECOME FAMILIAR WITH THE SHELTER
RULES BEFORE ARRIVAL, ESPECIALLY IF YOU HAVE SPECIAL NEEDS OR HAVE
PETS. TAKE ESSENTIAL ITEMS WITH YOU FROM YOUR EMERGENCY SUPPLIES KIT.
FAILURE TO ADEQUATELY SHELTER MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR LOSS OF
LIFE. ALWAYS HEED THE ADVICE OF LOCAL OFFICIALS AND COMPLY WITH ANY
ORDERS THAT ARE ISSUED. REMEMBER, DURING THE STORM 9 1 1 EMERGENCY
SERVICES MAY NOT BE ABLE TO IMMEDIATELY RESPOND IF CONDITIONS ARE
UNSAFE. THIS SHOULD BE A BIG FACTOR IN YOUR DECISION MAKING.
KEEP CELL PHONES WELL CHARGED. CELL PHONE CHARGERS FOR AUTOMOBILES
CAN BE HELPFUL, BUT BE AWARE OF YOUR RISK FOR DEADLY CARBON MONOXIDE
POISONING IF YOUR CAR IS LEFT IDLING IN A GARAGE OR OTHER POORLY
VENTILATED AREA.
IT IS IMPORTANT TO REMAIN CALM, INFORMED, AND FOCUSED DURING AN
EMERGENCY. BE PATIENT AND HELPFUL WITH THOSE YOU ENCOUNTER.
IF YOU ARE A VISITOR, BE SURE TO KNOW THE NAME OF THE CITY OR TOWN IN
WHICH YOU ARE STAYING AND THE NAME OF THE COUNTY OR PARISH IN WHICH
IT RESIDES. LISTEN FOR THESE LOCATIONS IN LOCAL NEWS UPDATES. PAY
ATTENTION FOR INSTRUCTIONS FROM LOCAL AUTHORITIES.
STORM SURGE IS THE LEADING KILLER ASSOCIATED WITH TROPICAL STORMS AND
HURRICANES! MAKE SURE YOU ARE IN A SAFE AREA AWAY FROM THE SURGE
ZONE. EVEN IF YOU ARE NOT IN A SURGE-PRONE AREA, YOU COULD FIND
YOURSELF CUTOFF BY FLOOD WATERS DURING AND AFTER THE STORM. HEED
EVACUATION ORDERS ISSUED BY THE LOCAL AUTHORITIES.
RAPIDLY RISING FLOOD WATERS ARE DEADLY. IF YOU ARE IN A FLOOD-PRONE
AREA, CONSIDER MOVING TO HIGHER GROUND. NEVER DRIVE THROUGH A FLOODED
ROADWAY. REMEMBER, TURN AROUND DON'T DROWN!
IF A TORNADO WARNING IS ISSUED FOR YOUR AREA, BE READY TO SHELTER
QUICKLY, PREFERABLY AWAY FROM WINDOWS AND IN AN INTERIOR ROOM NOT
PRONE TO FLOODING. IF DRIVING, SCAN THE ROADSIDE FOR QUICK SHELTER
OPTIONS.
IF IN A PLACE THAT IS VULNERABLE TO HIGH WIND, SUCH AS NEAR LARGE
TREES, A MANUFACTURED HOME, UPPER FLOORS OF A HIGH-RISE BUILDING, OR
ON A BOAT, CONSIDER MOVING TO A SAFER SHELTER BEFORE THE ONSET OF
STRONG WINDS OR FLOODING.
CLOSELY MONITOR WEATHER.GOV, NOAA WEATHER RADIO OR LOCAL NEWS OUTLETS
FOR OFFICIAL STORM INFORMATION. BE READY TO ADAPT TO POSSIBLE CHANGES
TO THE FORECAST. ENSURE YOU HAVE MULTIPLE WAYS TO RECEIVE WEATHER
WARNINGS.
* ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION:
- FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE
WWW.READYVIRGINIA.GOV, READYNC.ORG OR MEMA.MARYLAND.GOV
- FOR THE LATEST WEATHER AND STORM INFORMATION GO TO
WEATHER.GOV/WAKEFIELD
NEXT UPDATE
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THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER
SERVICE IN WAKEFIELD VA AROUND 12 AM EDT, OR SOONER IF CONDITIONS
WARRANT.
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