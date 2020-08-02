ALICE Fund

EmptyCaption 7/26/2020: Rappahannock United Way Rappahannock United Way

 RAPPAHANNOCK UNITED WAY

Many Virginians have been adversely affected by the coronavirus pandemic, and the financial and emotional devastation caused by the monthslong lockdown.

But those classified as Asset Limited, Income Constrained, Employed (ALICE) have been hit particularly hard. These are the people who stock grocery shelves, clean places of business, take care of children and old people, and perform much of the necessary but poorly paid work that keeps society functioning.

According to Clayton Smith, board chairman of Rappahannock United Way (RUW), the charitable group already has spent more than $100,000 this year helping 55 households in the region, 22 of which were grappling with COVID-19-related financial stress.

The latest ALICE report by a coalition of United Ways found that 29% of all Virginia households make more than the federal poverty level, but less than what they need to afford basic living expenses. Smith said ALICE families have the most trouble paying for housing, transportation and child care in high-cost areas. But that’s where many jobs are.

The report also found that single working adults in Virginia need to make $53,400 per year to afford basic necessities and also save 10% of annual income for unexpected expenses. That amount increases to $128,784 for a family of four with small children needing child care. Since nearly a third of Virginians do not make even close to that threshold amount, it’s not surprising that they took the biggest hit when COVID-19 came along.

Programs that help working people weather such storms are better than welfare programs for one simple reason: A job is more than a mere paycheck. Employment provides valuable skills, a sense of accomplishment, a stabilizing connection to the community and a stepping stone to something better. It’s in the entire community’s best interest to have as many residents working as possible and to help them during crises when circumstances beyond their control threaten to plunge them into poverty.

Unfortunately, due to increased demand, RUW expects its ALICE Assistance Fund, which has received federal and state grants, to run dry by the fall. To help, visit: www.rappahanockunitedway.org/give/ALICE/. Consider it a wise investment in your community’s future — as well as your own.

Adapted from The Free Lance-Star, Fredericksburg

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