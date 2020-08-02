Broadband Access

Rows of Bibb lettuce seedlings sat inside a hydroponic greenhouse outside the Richmond County town of Farnham. A new project offers hope for better broadband internet access along the Northern Neck.

 BOB BROWN/TIMES-DISPATCH

Broadband internet is essential. The struggle to make it universal is reminiscent of the effort to bring electricity to every home in the first half of the past century.

The digital divide is a major impediment to those on the dark side of it. Tens of millions of Americans still don’t have high-speed internet access. Numbers are worse for low-income groups and those living in rural areas.

Teleworking, remote health care and many other things are off the table for those who don’t have broadband. Recruiting businesses into unserved areas understandably is difficult.

COVID-19 only makes the gap more obvious. With the likelihood that many schools will have to depend on distance learning for at least part of the upcoming school year, not having broadband means some kids will fall behind their more affluent and/or urban and suburban peers.

It doesn’t get much more rural than the Northern Neck, where broadband still is a coming attraction for many. But there does seem to be light at the end of the digital tunnel, if everything works out as hoped.

The plan is for Dominion Energy to run cable from Northern Virginia through the Northern Neck. Then All Points Broadband will construct a network that extends the so-called final mile to unserved households and businesses in King George, Northumberland, Richmond and Westmoreland counties.

The boards of the four counties unanimously voted to join the initiative. All Points Broadband has done similar projects in Virginia, West Virginia, Maryland and Kentucky.

Unfortunately, change won’t come in time to help kids this fall. The network will be several years in the making. Still, there is a solid plan to make it happen. Dominion, Northern Neck Electric Cooperative and All Points will pay 60% of the cost, with the state providing 30% and the counties kicking in the other 10% (about $1.3 million.)

Much depends on the state doing its share through the Virginia Telecommunication Initiative (VATI). The counties should know between November and January whether the $3.9 million VATI grant is approved. The project also is contingent on State Corporation Commission approval.

As the Northumberland County Board of Supervisors Chairman Tommy Tomlin said, “Broadband is not a luxury but an essential utility.” It can’t come soon enough for the Northern Neck.

Adapted from The Free Lance-Star, Fredericksburg

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