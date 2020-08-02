COD

Lifetime in prison allows

time for repentance

Editor, Times-Dispatch:

It’s true that many of us think, as Daniel Garcia writes in his July 29 letter, that some crimes are so “horrible that a life sentence does not suffice.” He cites the case of Ricky Gray, who in 2006 murdered numerous people, including two young children. Gray was put to death after spending 10 years in prison fighting his execution.

It’s also true that every one of us eventually will die. No one knows the hand he or she has been dealt. That’s not our call. Neither is it our call to take a person’s life — not even one as monstrous as Gray’s.

Gray spent his final years fighting to prolong the inevitable. In that time, his focus was on remaining alive as long as he could. His appeals and maneuverings through the court system cost many dollars and hours of time. Those resources would have been better spent elsewhere in our already overtaxed criminal justice system. Studies consistently show that a death penalty inmate costs millions of dollars more than one incarcerated for life without parole.

No doubt, Gray’s legal maneuvers were tortuous to the family and friends of his victims. Gray’s personal time might have been better spent in soul-searching, truly repenting for his crimes and begging forgiveness.

A lifetime in prison — yes, with three meals a day and TV (and books) — gives one a chance to contemplate what he or she is missing on the other side of those iron bars. And it gives a person a chance to accept his or her fate, and to feel true remorse.

Tom Kazas.

Richmond.

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