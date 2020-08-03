COD

Failure to heed warnings

endangers all Americans

Editor, Times-Dispatch:

During the past four months, I have stayed home, only venturing out for food and medical needs. On those occasions, I wore a mask and continuously applied hand sanitizer. I am so ready for this pandemic to end. Apparently, a great many of my fellow Americans want this to be all about their freedom and not only refuse to wear masks, but they also demonstrate against wearing face coverings, congregate in crowds and run to lawyers to sue stores that have mask requirements. That their foolish behavior has created another spike in COVID-19 cases does not appear to mean a whole lot to them.

In times of crisis like this, good leaders step up, implement plans and begin the spin in the media necessary to get the people on board. No such leadership exists in the White House today. That is why it is up to us, the American people, to use our common sense.

Who benefits if we continue to kill each other by spreading this virus around? Russian president Vladimir Putin does. Chinese president Xi Jinping does. Is this virus not our common enemy? Is not doing everything you can to fight a common enemy a patriotic duty? And if so, then isn’t resisting things like wearing a mask in public unpatriotic? The government should be pushing this ideology with everything it can.

Will we be able to pull ourselves out of this, or will those who think not wearing a mask is a right somehow implied in the Constitution ultimately bring us to our knees?

Steve Bailey.

Richmond.

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