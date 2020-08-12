Rename VA Medical Center

for a Black hero of WWII

Editor, Times-Dispatch:

In Michael Paul Williams' recent op-ed column, "The McGuire brand must go in Richmond," I immediately thought of my time volunteering at the McGuire Veterans Affairs Medical Center and seeing so many Black veterans who have served America.

It is horrifying to me to think that in 1946, a Confederate racist's name was chosen for the prestigious new VA hospital instead of one of the many black heroes of World War II.

Alexandra Pappas.

Henrico.

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