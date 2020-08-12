...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT EDT TONIGHT...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF SOUTHEAST MARYLAND AND VIRGINIA, INCLUDING THE
FOLLOWING AREAS, IN SOUTHEAST MARYLAND, DORCHESTER AND WICOMICO.
IN VIRGINIA, AMELIA, CAROLINE, CUMBERLAND, EASTERN CHESTERFIELD
(INCLUDING COL. HEIGHTS), EASTERN ESSEX, EASTERN HANOVER, EASTERN
HENRICO, EASTERN LOUISA, FLUVANNA, GOOCHLAND, NOTTOWAY, POWHATAN,
PRINCE EDWARD, RICHMOND, WESTERN CHESTERFIELD, WESTERN ESSEX,
WESTERN HANOVER, WESTERN HENRICO (INCLUDING THE CITY OF RICHMOND),
WESTERN KING WILLIAM, WESTERN KING AND QUEEN, WESTERN LOUISA AND
WESTMORELAND.
* UNTIL MIDNIGHT EDT TONIGHT
* NUMEROUS SLOW MOVING THUNDERSTORMS WILL CONTINUE ALONG A SURFACE
TROUGH INTO THE EVENING. FLASH FLOODING HAS ALREADY OCCURRED IN
THE CITY OF RICHMOND. HEAVY DOWN POURS WILL CONTINUE TO POSE A
RISK FOR FLASH FLOODING, ESPECIALLY GIVEN THE RECENT BOUTS OF
HEAVY RAIN. THUNDERSTORMS COULD PRODUCE ONE TO AS MUCH AS THREE
INCHES OF RAIN IN A SHORT PERIOD OF TIME.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
DO NOT ENTER OR CROSS FLOWING WATER OR WATER OF UNKNOWN DEPTH.
STAY AWAY OR BE SWEPT AWAY. RIVER BANKS AND CULVERTS CAN BECOME
UNSTABLE AND UNSAFE.
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(1) comment
Why does the reader think it should be a black person...this is racism!
Welcome to the discussion.
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