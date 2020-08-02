Can extreme summer heat

endanger race horses?

Editor, Times-Dispatch:

Several years ago, on a day like today when the temperature was 95 degrees, I went to Colonial Downs with a group that was to be honored after a race by greeting the winning horse in the winner's circle. When the horse came in, its mouth was rimmed with red foam. I asked about this and was told that this is not unusual when horses race in very hot weather. It is lung tissue that has ruptured and been coughed up because of the horse's exertions in the extreme heat. No one seemed concerned about this and the horse was led away. We viewed the next race from our air-conditioned box. On the backstretch, not halfway around, a horse collapsed and died. It quickly was removed by an ambulance and the racing resumed. Again, no particular notice was taken. Betting continued. We left, stricken.

A recent news story about the restart of horse racing at Colonial Downs said that "masks and temperature checks are required of everyone entering the stable area. The track is also conducting health screenings and frequently disinfecting public areas."

But in this heat, horses are being sacrificed. Is this what we want?

Pat Fishback.

Richmond.

 

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