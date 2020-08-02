Extreme hot weather

puts animals at risk

Editor, Times-Dispatch:

In his recent news story about the heat wave we are experiencing, RTD meteorologist John Boyer mentions that in 50 years, this hot weather will be the new norm. Evidently this will be uncomfortable for humans. But I also think it is extremely important to take into account how this will affect pets, let alone other animals. Many animal species already are becoming extinct due to climate change affecting their habitats. But what about our pets? How will they fair in the hot weather? My family has chickens, and recently we have been worried about their water depleting. If the temperature gets above 117 degrees, chickens will die. In Richmond, it is pretty unlikely that it will get that hot, but it is possible that it could get that hot in other states such as Louisiana, Texas, Hawaii and Florida. It also would not be surprising if chickens and other animals die in the meat industry since sometimes they are in tight quarters. A lot of things will be at risk in the upcoming years. Everybody who loves animals should realize our furry, feathered and finned friends are at risk.

Muriel Lewis

Richmond.

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