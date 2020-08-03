Actions of city officials

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Editor, Times-Dispatch:

It is concerning that a couple of local politicians have been able to make monumental decisions that affect us all.

Businesses have been looted and destroyed — some permanently lost to our city. In addition, rioters have burned police cars and other city vehicles.

Mobs have defaced and destroyed artistic/historic statues. While this has happened, elected officials have chosen to silently remove many. In 2015 during the UCI Road World Championships, cyclists were impressed with the ride along Monument Avenue. Throughout the years, residents and numerous people from out of town have experienced the thrill of running the Monument Avenue 10K as school cheerleaders, bands and local residents cheered them along.

Meanwhile, the performance of students in Richmond Public Schools continues to be a concern, along with the persistent rioting.

Finally, it is concerning that an American citizen should feel apprehensive about selecting to wear a red cap in public.

Jane Martin.

North Chesterfield.

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