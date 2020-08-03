Could early voting lead to

ballots cast by the dead?

Editor, Times-Dispatch:

There is constant opining on the pros and cons of early voting. What has not been addressed by either side is counting the votes of dead people. I'm not talking about the fraud committed by voting in the name of a dead person. I'm looking at the number of people who cast a vote but die before Election Day. The latest figures from the Centers for Disease Control and Prevention are for 2017. That year, 2,813,503 people died in the United States. Of those, 63,811 were younger than age 24. Let's take them out of the equation. That leaves 2,749,692, or 7,533 per day. If early voting starts 60 days before Election Day, that means that more than 450,000 votes could have been cast by people not alive on Election Day.

In a close election, we could hear more about this.

Tom Juskiewicz.

White Stone.

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