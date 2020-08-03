University no longer

should bear Lee's name

Editor, Times-Dispatch:

In his op-ed column, "Why Lee should remain a namesake of my university," Washington and Lee University professor Lucas Morel argues that Confederate Gen. Robert E. Lee was an advocate for emancipation, citing two primary examples. But readers aren’t informed that Lee only "emancipated" slaves transferred to him via his father-in-law’s will because the document stipulated that those slaves must be freed within five years of father-in-law's death (and only reluctantly, after Lee unsuccessfully petitioned to extend the duration). Morel — who is a longtime friend of mine — also fails to point out that Lee’s offer to "reward freedom" to Black people who would fight as Confederate soldiers was, in fact, a desperate ploy from a military leader whose army was near collapse.

Another test of Lee’s penitence after Appomattox involves President Ulysses Grant, who was consumed with suppressing widespread atrocities carried out by vindictive white Southerners against recently freed Blacks. Lee’s response to those atrocities was that of silent indifference. In Grant’s own words, “Lee is behaving badly. He is conducting himself very differently from what I had reason, from what he said at the time of surrender, to suppose he would. No man at the South is capable of exercising a tenth part of the influence for good that he is, but instead of using it, he is setting an example of forced acquiescence so grudging and pernicious in its effect as to be hardly realized.” Grant might take issue with Morel’s praise of Lee as one who “set an example of reconciliation for a defeated South.”

So I ask the university's trustees: Is it not time that your institution stop honoring Lee’s name and, to some, his cause? Or, like Lee, will you sit quietly in Lexington, tending to a small private college while fires ignited by long-held racism continue to smolder?

Don Driscoll,

Former Lexington resident.

Newburyport, Mass.

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