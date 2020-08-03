VMI's Peay wrong to defend

Confederate iconography

Editor, Times-Dispatch:

As an African American who has fought for social justice my entire life, I disagree with Virginia Military Institute (VMI) Superintendent J.H. Binford Peay III’s defense of Confederate statues and building names on the school's campus  (outlined in his recent letter to the VMI community). In a time of racial reconciliation, Peay’s statements are akin to playing a rhetorical game of one-man dodgeball on a field of land mines.

According to Peay, he is “committed to addressing and fixing any areas of racial inequality" at VMI. Apparently, his concept of “addressing and fixing” does not include an issue millions of African American descendants of slaves consider highly offensive — the continued presence of Confederate statues, school and street names. Peay also states in his letter “… the primary focus of honoring VMI’s history has been to celebrate honor, integrity, character, courage, service and selflessness of those associated with the university.” Amazingly, he asserts: “It is not to in anyway condone racism, much less, slavery.” It seems that Peay (a retired general) has left out one other important military principle: mission. Perhaps it’s because the mission of Confederate leaders (to perpetuate the evil and inhumane institution of slavery) embodies an inconvenient truth that gets in the way of the more notable and lofty storyline of Confederate “honor, integrity, character, courage” etc.

In reality, Confederate statutes and names on buildings, schools and streets do more than simply recognize men; they glorify them. In this day of awakening and enlightenment, Peay would do well to acknowledge what the Lexington community, neighboring Washington and Lee University, the commonwealth, the U.S. Congress, the U.S. military and most of the world all have come to accept. That is, the mission of Confederate leaders not only was lost — it was wrong.

Charles Mac McLeod.

Glen Allen.

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