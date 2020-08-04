Reader blames Stoney,

Council for city's ruin

Editor, Times-Dispatch:

When the riots started in Richmond, Mayor Levar Stoney blamed the monuments. Now he says it's white supremacists. So which is it? I think most people know. Richmond has been ruined by an incompetent mayor and the City Council.

Our beautiful city, whose history attracted thousands of visitors annually who spent money here, is gone. It has been destroyed.

For years, my wife and I visited Richmond weekly to shop and enjoy one of the city's many wonderful restaurants. Those days are over. I never will spend another nickel in the city of Richmond.

C.E. Brooks.

Cumberland.

Tags

Load comments

You must be a full digital subscriber to read this article. You must be a digital subscriber to view this article.

Your sports-only digital subscription does not include access to this section.

SALE!
Only $3 for 3 Months
Unlimited Digital Access

  • Unlimited access to every article, video and piece of online content
  • Exclusive, locally-focused reporting
  • News delivered straight to your inbox via e-newsletters
  • Includes digital delivery of daily e-edition via email
SALE!
Only $3 for 3 Months
Unlimited Digital Access

  • Unlimited access to every article, video and piece of online content
  • Exclusive, locally-focused reporting
  • News delivered straight to your inbox via e-newsletters
  • Includes digital delivery of daily e-edition via email