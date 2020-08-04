TV debate rule limits

viewing of all candidates

Editor, Times-Dispatch:

As it now stands, a presidential candidate must receive 15% in five "reputable" polls in order to participate in the televised national debates that will be coming up. This rule was established in 2000. Recently, I was called by a pollster and was asked who I would be voting for; I was told my answer wasn't an option in the caller's poll. How are other candidates supposed to get 15% if they aren't even included in the polls? If a candidate will appear on enough ballots to have a chance to win the Electoral College, he or she should be on the debate stage. This is the right thing to do.

Alex Boyer.

Chesterfield.

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