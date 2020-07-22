Reduce risks so students

can return to school

Editor, Times-Dispatch:

Zero risk does not exist. Driving on the interstate, going to the beach or walking down your steps at home all carry risks. The issue is to reduce risk (seat belts, lifeguards and handrails) and then do a risk-benefit analysis.

Opening schools poses a risk to students and staff. There are recognized ways to reduce this risk. To my analysis and the analysis of many experts, the benefits far outweigh the risks. Let’s get the children back to school.

Michael Mandel.

Henrico.

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