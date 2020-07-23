Shabby state of Ashe Blvd.

dishonors his legacy

Editor, Times-Dispatch:

The other day, I had the opportunity to ride up Arthur Ashe Boulevard and was dismayed at its appearance. I saw weeds and grass growing up out of the sidewalks, and some were 3 feet tall. The medians are no better, with weeds and grass growing among the plantings there. This is a dishonor to the man that this road is named for and the city of Richmond really needs to make it right.

Steve Burton.

Glen Allen.

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