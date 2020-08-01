Wilford Brimley, who worked his way up from movie stunt rider to an indelible character actor who brought gruff charm, and sometimes menace, to a range of films that included “Cocoon,” “The Natural” and “The Firm,” has died. He was 85.

Brimley’s manager Lynda Bensky said the actor died Saturday morning in a Utah hospital. He was on dialysis and had several medical ailments, she said.

The mustached Brimley was a familiar face for a number of roles, often playing characters like his grizzled baseball manager in “The Natural” opposite Robert Redford’s bad-luck phenomenon. He also worked with Redford in “Brubaker” and “The Electric Horseman.”

Brimley’s best-known work was in “Cocoon,” in which he was part of a group of seniors who discover an alien pod that rejuvenates them. The 1985 Ron Howard film won two Oscars, including a supporting actor honor for Don Ameche.

***

Bollywood superstar Amitabh Bachchan was discharged from a Mumbai hospital on Sunday after undergoing three weeks of treatment for the coronavirus.

His actor son, Abhishek Bachchan, who is still in the Nanavati Super Speciality Hospital with the virus, said in a tweet that his father has tested negative and will rest at home. Both were hospitalized on July 11.

Abhishek Bachchan’s wife, Aishwarya Rai Bachchan, and their 8-year-old daughter, who both also contracted the virus, left the hospital last week after recovering. Aishwarya Rai Bachchan is a top Bollywood actress.

The elder Bachchan, 77, has acted in more than 200 Indian films over the past five decades. He is also a former politician and television host.

The Bachchans are often called Bollywood’s first family. Amitabh Bachchan’s wife, Jaya, is also an actress and a one-time member of Parliament. She was not hit by the coronavirus.

— From wire reports

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