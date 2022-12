Property Transfers Published December 3

The following is a list of more real estate parcels valued at $150,000 or more that have been transferred in the past few months in Richmond and surrounding areas.

To our readers: Caroline and Louisa listings will not be included until further notice.

RICHMOND

1500 N 19th St; Seven Hills Construction Llc To Kobayashi Anya, $249,950.

600 W 21st St; Carel Michelle To Yarashes Jason, $285,000.

1904 N 23rd St; Mitchell Jasmine M To Russell Arthur Sr And, $198,000.

504 N 26th St; Eco Marble & Granite Inc To Casey Stephen Andrew And, $202,000.

207 N 26th St Ud; Ferguson Derek And Kristen To Dunlap Tricia A And, $397,000.

101 N 29th St; Freund Margaret J To Young Christine M, $1,400,000.

10 W 30th St; Quinn Megan To Stokes Howell Devin E And, $303,000.

810 N 32nd St; Watchtower Homes And To Jennings James F And, $540,000.

123 W 34th St; K D Real Estate Investors Llc To Diamond Property Investors Llc, $190,000.

714 N 35th St; Epps Michael Aaron To Jansen Cynthia T, $450,000.

2805 3rd Ave; Nieberg Bennett Joan Harmony & To Breslin David, $368,500.

710 Albemarle St; Karanwal Jay To Kuhn William P And Cristina M, $430,000.

1317 Bainbridge St; Bam Development Llc To Hymes William Browning, $262,500.

9213 Baltic Pl; Stanley Martin Companies Llc To Huynh Nancy And Hai, $344,120.

5180 Bemiss Road; Brant James To Thomas Team Inc, $225,250.

707 W Broad St; Vcuref To Virginia Commonwealth Univ, $362,563.

4517 Bromley Lane; Richmond Hill Design Build Llc To Rolband Michael Stephen And, $949,950.

5102 Campbell Ave; Thomas Sterling L Sr & To Integral Properties Llc, $158,000.

2206-1/2 W Cary St; Caryshields Mews Llc To Myers Elizabeth Lee And, $574,950.

7636 Cherokee Road; Niggel Jason J To Mcdonald Paul Andrew Jr And, $405,000.

1516 Claiborne St; Cao Chau To Randolph Homes Llc, $250,000.

3007 Clydewood Ave; Aramin Mohammed And Heba To Adams Jesse Jr, $200,000.

2009 Cullen Road; Hairston Devanee M To Gordon Raven, $225,000.

9966 Duryea Dr; Irving Everett & Shirley To Casillas Cooper James, $412,500.

1908 Ellington St; Williams Harold J Sr To Bernard Jason Jesse And, $187,500.

3214 Fendall Ave; Bertha Llc To Geiling Geoffrey And Brittany, $525,000.

5500 Forest Hill Ave; Mattes Ryan L To Hayes James E Sr And Mary Eva, $287,000.

3023 Garland Ave; Urban Renovation Partners Llc To Guffy Valerie P And, $385,000.

3600 Garland Ave; Claud Moriah Elyse And To Ware Michael Ryan And, $266,000.

2314 Gordon Ave; Kiwi Development Llc To Brodek Samantha, $264,950.

2905 W Grace St; Elmore A Russell Jr And Christine I To Morehead Robert And Pond L Kent, $390,000.

416 Granite Ave; Martin Laura D To Raggi Matthew J, $392,500.

2110 Greenwood Ave; Kiel Jonathan C To Dygert Jason Mitchel And, $375,000.

5706 Grove Ave U2; Westhampton Llc To Nichols Sue Ellen And Keith, $2,250,000.

10209 Gwynnbrook Road; Smith Herman L & Janet L To Jenkins Robert A And Rene A, $380,000.

511 Hancock St; 511 N Hancock Street Llc To Clay Street Realty Llc, $180,500.

404 S Harrison St; Mankabady Baher And To Macdonald Elena C, $427,000.

1101 Haxall Pt U509; Ho Hien Van & Stephen Van Huy To Hemphill Rosie, $232,000.

5336 Hull Street Road; Kemp Enterprises Inc To Hull Street Senior Lp, $1,976,000.

5348 Hull Street Road; Kemp Enterprises Inc To Hull Street Parcel 3 Llc, $224,000.

1708 Jacquelin Ct; Richmond Metropolitan Habitat To Shelton Patrice Renee, $237,000.

1801 Keswick Ave; Nagina Enterprises Llc To Beardslee Robert C And Jordan J, $160,000.

4707 King William Road; Bulbulkaya Suzan Trustee To Martinez Ralph J And, $550,000.

1905 W Laburnum Ave; Silvent Christopher J And To Clemons Nikki M And, $288,500.

5624 Langdon Ct; Redpath Elizabeth & Jennifer S To Palesh Oxana, $750,000.

2910 W Leigh St; Diradour The Llc To 2910 W Leigh Street Llc, $716,431.

98 Libbie Ave; Davis Paul Brantley And To Macswain Heinz, $665,000.

2510 N Lombardy St; Colvig John B & Dorothy C To Maq Property Llc, $375,000.

2014 W Main St; Reck Mary Barbara To Moser William H And Marie C And, $549,900.

2126 Maplewood Ave; Wolfe Emily F To Roberts Maryann E, $550,000.

101 W Marshall St U21; Freeman Matthew D To Wagstaff David, $247,500.

1509 S Meadow St; Orr Sarah Patterson To Thayer Kelsey Elizabeth, $250,000.

3108 Midlothian Tpke; Vj Real Estate Services Llc To Ewbank Gavin And Belle, $226,500.

3522 Montrose Ave; Davis Ronald Glen And To Blanchard Kelley Blake, $290,000.

3152 Moody Ave; Matthews Elyse Minter To Maurer Katie Elizabeth, $240,000.

2201 National St; Payne Curtis R Sr And To Bonura Samuel And Rosanna, $296,000.

2609 North Ave; Williams Adam Donald To Gere Bryan And Simonchyk Maryia, $270,000.

2928 North Ave; 2928 North Ave Llc To 2930 North Avenue Llc, $650,000.

617-1/2 Northside Ave; Sterling Homes Llc To Misewicz Logan, $365,000.

9009 Old Holly Road; Girardi John P To Allinson Julie A, $500,000.

5017 Park Ave; Levin Bethany To Kush Nicholas D And, $375,000.

3115 Patterson Ave U2; Thorn Spring Properties Llc To Morecock Robert H Jr And, $260,000.

6 N Plum St; Sisk Mark Wayne Jr Revocable To Hoboy Berndt L And Selin, $516,000.

1403 Porter St; Manchester Green Llc To Lukic Bojan, $635,000.

3112 Q St; Mny Enterprises Llc To Olsen Christopher, $335,000.

7 River Road; Billett Beth To Eberhardt William, $950,000.

2405 Ruffin Road; Minovich Michael To Austin Briggette J, $210,000.

4815 W Seminary Ave; Baganakis Barbara C To Montrief Joy Leigh, $315,000.

4018 Sharon Ct; Johnson Earl S To First Class Investors Llc, $255,000.

10249 Sioux Road; Renn Leona S And Grace Del Rey To Raman Shyam And Schwarz Julie, $495,000.

3121 Stony Point Road Ud; Ludden George C To Martin Courtney Michelle, $360,000.

1927 Stuart Ave; Lauterberg Robert W And To Schools Maxwell R Jr And, $1,400,000.

2620 Stuart Ave U2a; Lerner Jerrold B Trs And To Caruso Amy Houle, $649,000.

6900 Three Chopt Road; Sorensen Erik H To Reid Evan O, $400,000.

2025 Tobacco Mill St; NVR Inc To Richards Lewis George Iv, $384,585.

5323 Troy Road; Young Dayne M To Jamison James A, $192,000.

6528 Vischer Road; NVR Inc To Brim Danielle Marie, $452,380.

2702 Walmsley Blvd; Vasquez Pedro Godoy To Fmg Investment Llc, $165,000.

1231 Warren Ave; Todd Barbara H And Robert W Trs To Boatwright James Lee And, $425,000.

5511 Westower Dr; Sullivan Jason M And To Faison Matthew C, $360,000.

1350 Westwood Ave U806; Rudolph John E Trustee To Evans Nelson E & Jo C &, $549,950.

113 Winber Dr; Epps Kevin L To House Buyers Of America Inc, $150,000.

1000 Woodstock Road; Rva Houses Llc To Fajardo Elisandro B Aquino &, $230,000.

HENRICO

11321 Abbots Cross Ln, Glen Allen; Gay Lindsay B To Harris Sherrie Lynne, $295,000.

10215 Acworth Ct, Glen Allen; Black Paxton K & Andrea R To Towler James & Erin, $400,000.

382 Adderbury Walk Ua, Henrico; Eagle Construction Of Va Llc To Andrews Ashlyn N, $455,000.

11805 Alder Ridge Pl, Glen Allen; Gao Juan & Chun San Li To Shih Roger Y, $547,500.

2213 Apollo Rd, Henrico; Calderon Rosa To Polk Olivia A, $220,000.

3229 Arthurwood Pl, Henrico; Speight Phyllis G & Ronald Kevin To Mcknight Lora, $270,000.

4302 Aspen Shades Pkwy, Henrico; Km Investment Llc To Zarif Zabihullah M & Farida Ibrahime, $245,000.

4513 Bacova Club Ct, Glen Allen; Bradford Homes Inc To Zhu Ming, $819,774.

1310 Bentbrook Dr, Henrico; Thornton William C To Logan Kyle X, $270,000.

11302 Blendon Ln, Henrico; Pickett Allen L & Tracy O To Robinson Matthew R & Heather, $380,000.

8704 Brays Fork Dr, Glen Allen; Bui Khiem To Nguyen Quang & Thuy Tran, $440,000.

4305 Broad Hill Dr Ub, Henrico; Mazzone Ryan & Ellen Cassidy To Pendluru Vijay Sankar & M M Mannepalli, $416,500.

7701 Brook Rd, Henrico; Oap Brook Road Llc To Sojack Mitchell & Rosemary Ogrady, $2,362,500.

3605 Buchanan Ct, Henrico; Miller Burnett Iv & Judith Roberts To Jenkins Hazel Marie, $670,000.

10916 Bush Lake Ln, Glen Allen; Pauley Katrinka L To Frasc Assets Llc, $285,000.

3114 Carlton Rd, Henrico; Clark Charles To Cooper Rhyan-Dennis, $228,000.

8173 Carriage Bend Ln, Henrico; Townhomes At Parham Place Llc To Hussein Tarek & Hafah, $426,997.

1507 Cedarbluff Dr, Henrico; Phillips Robert S & Sherry H To Brown William M Iv, $580,000.

1123 Clauson Rd, Henrico; Dunaway Shelly B To Coleman Brenda, $213,000.

5012 Cobblestone Landing Pl, Glen Allen; Chakravarty Sanjay & S M To Nasser Alin, $730,000.

7515 Comet Rd, Henrico; Bonner John V To Golob Matthew L & Meredith R, $364,000.

3411 Conway St, Henrico; Solodar Michael To Keener Hayden L, $170,000.

6821 Cornelius Ct, Henrico; Eastwood Homes Of Richmond Llc To Miller Terry Jerome, $470,655.

1608 Cranbury Dr, Henrico; Ligh Bruce M & Carol B To Magalis Jordan & Mara Withrow, $332,000.

8004 Dalmain Dr, Henrico; Hancock Jacob L To Stanley John, $281,250.

9500 Deep Bottom Rd, Henrico; Deaton Deborah B & Doyle To Ashlock Jason A & Rebecca L Lakin Crump, $575,000.

13115 Densmore Pl, Henrico; Miller Dean C & Michele L To Burkholder Jordan Daniel & K E Tanner, $440,000.

1021 Dominion Townes Pl, Henrico; Levister Jason N & Poschelana Joseph To Largent Sheila M, $235,000.

12539 Donahue Rd, Glen Allen; Boone Homes Inc To Webber Leonard & Karen, $596,148.

4410 Eanes Ln, Henrico; Richmond Property Buyers Llc To Thompson Julia & Juniper Savchick, $205,000.

2700 Elora Rd, Henrico; Sullivan Joshua To Phan Hanh, $250,000.

4412 Everville Dr, Henrico; Castro Lydia Dalman To Belvin Jesse & Maria Christine, $180,000.

408 Fayette Ave, Henrico; Green Tonika To Childrey Kimberly R, $175,000.

2200 Fon-Du-Lac Rd, Henrico; Morgan Zachary Sean & Lauren Jeffries To Kennedy Stephan M & Adam J Gillis, $375,000.

3116 Fortune Rd, Henrico; Li Deng Z To Boisvert Gabriel L, $295,000.

1704 Fox Downs Ct, Henrico; Wilkins Carlos To Ek Real Estate Fund I Llc, $286,000.

12307 Frisco Dr, Henrico; Mitchell William Dean To Cano Mayumi Tsurumaki, $235,000.

326 Geese Lndg, Glen Allen; Wilson Beth S To Shaikh Faiyaz Ahmed, $530,000.

2804 Glen Cove Ct, Glen Allen; Kozak Allan A & Diane J To Nguyen Tuyen T H & Khoa Dang Le, $400,000.

9003 Greenford Dr, Henrico; Edenstrom Janet L To Pieprzica Michael, $290,000.

8142 Greystone East Cir, Henrico; Bray James Robert To Hamlet Deidre C, $307,500.

3956 Grove Point Dr, Henrico; NVR Inc To Campos Nancy Elizabeth, $268,125.

4026 Grove Point Dr, Henrico; NVR Inc To Nayak Sudhakara & Vasundhara Gowda, $282,335.

1219 Grumman Dr, Henrico; Ham Robert J & Jenna Anne To Parks Aaron C & Joan Sidney, $337,700.

6934 Hapsburg Ln, Henrico; Ross Run Llc To Williams Gayette A, $375,135.

4510 Hillbrook Ave, Henrico; Owens Larry To Mccue Adam, $225,999.

9389 Horse Castle Ct U0703, Glen Allen; House Buyers Of America Inc To Page Deron O, $185,000.

5128 Hunter’s Meadow Pl, Henrico; Mistr Andrew S & Jessica C To Eggleston Michael Leon Jr & Sherri Rue, $365,000.

2809 Irisdale Ave, Henrico; Brooks Robert M Estate To Trek Properties Llc, $232,000.

203 Jackson Ave, Sandston; Sharp Teresa W To Maradiago Luis F & Sara Esquivel Nicolas, $240,000.

1 N Kalmia Ave, Henrico; Bruce W Taylor Masonry Inc To Seabron Ginai, $226,000.

1421 Kerr Dr, Henrico; Lee Gary C & Leslie M To Lin Xing & Ju Li, $350,000.

4334 Kidsgrove Rd, Henrico; Style Craft Homes Inc Of Virginia To Pierce Lauchlan Everett, $256,458.

2032 Knotty Dr, Glen Allen; Zaki Rahmatullah & Behishta To Kairamkonda Sravankumar & Chandni Swamy, $300,000.

5902 Lakeside Ave, Henrico; Berry Sheila M To Douma Holdings Llc, $198,500.

7409 Landsworth Ave, Henrico; Bowling Bragdon R & C To Turner Zachary, $160,000.

2202 Lauderdale Dr, Henrico; Li Yanxia & Li Mo Cao To Barysevich Dzianis & Maria, $395,000.

5 Lee Ave, Henrico; Armstrong Benny W To Harris Emma C, $185,500.

2222 Libbie Lake West St Ua, Henrico; Lm Townhomes 1 Llc To Chmielewski Susan, $318,742.

6525 Liddy Cir, Glen Allen; NVR Inc To Dinep Edward T & Marie Theresa, $481,020.

11758 Lincolnshire Ct, Glen Allen; Scaringi Lucio & Lisa L To Bucci Michael, $825,000.

11050 Little Five Loop, Glen Allen; Schell Brothers Richmond Llc To Penner Jeffrey G & Amy C, $608,005.

4103 Longleaf Dr, Henrico; Mawyer Erica K To Caldwell Samuel H, $301,500.

1117 Lovey Ln, Henrico; Johnson Lisa R To Sfr Acquisitions 2 Llc, $290,000.

8575 Magellan Pkwy, Henrico; Ru Omnicare Richmond Va Llc To Savlan Nnn1 Om Richmond Va Llc, $8,760,000.

3819 Maher Mnr, Glen Allen; Cullen Ryan M To Long Steven P, $420,000.

1005 Maple Ave, Henrico; 1005 Maple Avenue Llc To Bon Secours-St Marys Hosp Of Rich Llc, $530,000.

1115 Marney Ct, Henrico; Kornblau Crystal R To Hogan Nancy B, $899,000.

5310 Masons Ln, Henrico; Long Term Care Of America - Virginia Inc To Bell Candace L, $449,000.

Mechanicsville Tpke, Henrico; Gbr Henrico Llc/Plaza 360 To Springdale Park Family Llc, $2,120,000.

2119 Megan Dr, Glen Allen; Hashimi Mohammad Khalid & Harifa To Tran Hung Quang & Mai Thi Do, $300,000.

225 Middle Quarter Ln, Henrico; Hunt Christine A To Innes Philip & Sarah Gray Tullidge, $1,810,000.

7614 Montrose Ave, Henrico; Home Transition Specialists Llc To Dudic Sukrija, $307,500.

225 Natchez Rd, Henrico; Johnson Paulette M To Jefferson Ronnie K, $255,000.

2400 New Harvest Rd, Henrico; Johnson Kenneth Leroy Jr To Johnson Kenneth Leroy Jr, $305,000.

9509 Newhall Rd, Henrico; Mitchell James W To Complete Home Design Llc, $256,000.

1200 Normandy Dr, Henrico; Dickinson Kenneth Robert Holt & Morgan S To Daylor Kathryn Grace, $475,000.

11301 Nuckols Rd, Glen Allen; Four M Associates Llc To Global Montello Group Corp, $2,069,417.

8501 Oakview Ave, Henrico; Knight C B Elect Cont Inc To Lba Properties Llc, $475,000.

1755 Old Oakland Rd, Henrico; Virginia Home Buyers Llc To Driver Kendall & Mason Puryear, $232,000.

408 Otey Ln, Sandston; Doub Ashley M To Doub Welsey T, $180,000.

7305 Parkline Dr, Henrico; Sanchez Jose L To Plotzyk Jenna M, $265,000.

2911 Peabody Ln, Henrico; Jones Jacquelyn Y To Cunningham Jon P, $194,000.

1721 Pine Edge Ln, Henrico; Aughenbaugh Lauren Elizabeth To Ek Real Estate Fund I Llc, $300,000.

934 Pleasant St, Henrico; Richmond Real Estate Group I Llc To Clark Sampson L, $286,000.

7800 Point Hollow Dr, Henrico; Keels Andre Vincent To Resen Ahmed N & Huda Jalal Fekri, $425,000.

6507 Poplar Spring Rd, Sandston; Cecil Joseph F Iii To Beavis Catherine G, $259,000.

3817 Purple Haze Ct, Henrico; NVR Inc To Rollins Brittany, $408,615.

2966 Queensland Dr, Henrico; Hillard Vanessa C To Brown Paulies M Jr, $181,000.

1700 Renard Ter, Henrico; Van Tahn M & Avis O To Stanton Sophya, $295,100.

5033 Rivermere Ln, Glen Allen; Schell Brothers Richmond Llc To White Torey J & Cornelius James Et Al, $577,515.

8402 Rolando Dr, Henrico; Shepherd Andrew W & Debra To Jones Randy, $280,000.

1001 Roxbury Rd, Henrico; Varon Todd A To Vandergriff John Andrew & Gay Donna, $465,000.

312 Sandston Ave, Sandston; Lewis Constance H & Robert & Aaron To Lewis Angela Sabrina, $208,000.

1513 Selma Ln, Henrico; Hobson Maurice & Goldie To Van Horn Carol Louise, $319,950.

6933 Sir Galahad Rd, Henrico; Ross Run Llc To Martinez Abraham M Jr Et Al, $404,900.

7005 Sir Galahad Rd, Henrico; Ross Run Llc To Walker Shawn D & Lekisha S, $420,434.

3305 Slaughter Rd, Henrico; Kenney Johnnetta C To Doggett Joshua C, $210,000.

4602 Stockholm Dr, Sandston; Loughran George W & Ruth C Fitzpatrick To Glory 2 Glory Investments Llc, $231,000.

1503 Stonewall Manor Dr, Henrico; Jones Lisa To Amerihome Mortgage Company Llc, $218,940.

4021 Sweet Azalea Row, Glen Allen; Hinson James W To Kapsak Ryan A & Heather, $466,000.

4722 Tameo Rd, Glen Allen; Harvey Charles Edward Jr To Castaneda Lady, $321,000.

12504 Thornbury Pl, Henrico; Morrow Stephen R To Kallarackal Liju & Fnu Sibya Varghese, $382,500.

1524 Tree Ridge Rd, Henrico; House Buyers Of America Inc To Chavez Leticia E, $260,000.

2113 Turtle Creek Dr U12, Henrico; Ohlhaver Christopher Michael To Dolan Christopher Patrick & C D & Mary K, $195,000.

552 Virginia Center Pkwy, Glen Allen; Goodson Carlyle C & Bruce Trustees To Thorpe Bruce W & Pat C, $380,000.

4410 Walton Farms Dr, Henrico; Tran Khen Han & Phuong T To Corcoran William T & Nhi Tran, $200,000.

1800 N Washington St, Henrico; Erawha Llc To Harmon Micahlainn R, $265,000.

7521 Willow Crossing Ter, Henrico; Luu Hoa K & Diem Nguyen To Kapoor Aashish & Chandni Mittal, $320,000.

9120 Woodchuck Pl, Glen Allen; Webb Tiffany C To Hunter Kathleen, $415,000.

CHESTERFIELD

1211 Adkins Rd, North Chesterfield; Cascio Margaret to Emiliani Frank, $182,400.

2000 Albion Rd, Midlothian; Brown Helen G Trustee to Tharpe Amelia A, $555,000.

9740 Alfaree Rd, North Chesterfield; Kruse Colton and Rebecca to Taylor Michael, $261,100.

14340 Altavista Blvd, Midlothian; NVR Inc to Nourse Adam and Elsa, $450,460.

2001 Anchor Landing Dr, Chester; Eastwood Homes Of Richmond Llc to Johnson Alexander Moran and Winfield-Johnson Sonya Nicole, $605,235.

4900 Appelman Ridge Ct, Chesterfield; Shurm Construction Inc to Medlin Lewis and Cooke Jhana, $399,279.

2048 Arrow Point Trl, North Chesterfield; Saggese Michael J Et Als to Sfr Acquisitions 2 Llc, $290,000.

14224 Ashmill Dr, Midlothian; Allen Kendall L and Allen Lauren D and Allen William B to Walters Chelsea, $405,000.

15425 Avada Ter, Midlothian; Legault Homes Llc to Exposito Nicholas and Katherine, $668,621.

7250 Beach Rd, Chesterfield; Mckenzie Timothy and Venezia C A to Brandt Richard C and Darlene M, $375,000.

6322 Belcroft Ct, North Chesterfield; Harvey Isaiah Malcolm to Delgado Augusto, $180,000.

3725 Bellstone Dr, Midlothian; Craftmaster Homes Inc to Lee Kyu Ho and Mikyung, $758,519.

5826 Belmont Rd, North Chesterfield; Camper Caroline and Camper Ramona to Ta Jordan, $190,000.

5119 Berryridge Ter, Chesterfield; Bey Ali Trustee to Swansea Llc, $188,000.

3825 Bircham Loop, Midlothian; Main Street Homes to Simpliciano Jennifer, $634,504.

6121 Bowline Ln, North Chesterfield; Suarez Luis E C and Matos A to Greene Monica R, $280,000.

7107 Branched Antler Ct, Midlothian; Myers Nicholas and Kelsie to Freiermuth Jonathan, $280,000.

11791 N Briar Patch Dr, Midlothian; Gahagan Judith A to Hedwall Donald R and Janice G, $180,000.

4406 Burgess House Ln, North Chesterfield; Topline Incorporated to Guerra Blanca Rosa Guerra, $244,000.

16612 Cabrio Pl, Moseley; Sobrilsky Steven M and Mary B to Bogert Schyler C and Tiffany W, $620,000.

11432 Canterbury Rd, Chester; Moore Sheila Childress to Wood John E, $225,000.

2330 Castleford Ter, Midlothian; Thyng John S and Allison Brooke to Hudson Dabney Scott and Lindsey Anne, $720,000.

15636 Cedarville Dr, Midlothian; Craftmaster Homes Inc to Emanuel Ron C, $478,185.

9209 Chatham Grove Ln, North Chesterfield; Seay Susan Maynard to Ziegler Kevin C and Jessica L, $305,000.

13519 Chesdin Landing Dr, Chesterfield; Chesdin Co Llc (The) to Farmer Jackie G, $375,000.

4302 Chester Village Ln, Chester; Bracey Rodney A to Morrison Sarah Elizabeth, $306,300.

6658 Citory Way, Moseley; HHHunt Greenwich Walk Llc to Vance Alice and Geissinger Douglas, $470,575.

3821 Cogbill Rd, North Chesterfield; Allen W Sr and Nash-Allen G M to Noxid Enterprises Llc, $175,000.

7326 Cornus Ave, Chesterfield; Hixon Elizabeth D Revocable Tr to Perry-Varner Elizabeth and Varner Howard, $286,900.

10154 Cravensford Ter, Midlothian; Keddy John D and Gina M to Davis Joseph Bernard and Rhiannon Anita, $470,000.

12314 Darien Cir, Midlothian; Haught Mary E to Hockham Mary A and Barry C, $250,000.

19607 Derrick Ln, South Chesterfield; Price Scott K and Kimberly L to Brayshaw Jonathan Myles, $225,000.

10305 Donegal Ct, Chesterfield; Montgomery George A to Velez Radames Jr and Angel L, $250,000.

7936 Dunnottar Ct, Chesterfield; Michael Jerry L and Shirley R to Oribello Dakeish B, $560,000.

6824 Dunton Rd, Chesterfield; Cosby Village Llc to Badiginchala Siva, $406,860.

4606 East Run Ct, North Chesterfield; Candelaria Tarsha D and Jimmy to Fuller Patrick M, $295,000.

10301 Edgebrook Ct, North Chesterfield; Brogan Susan Diane to Tacconi Nicole Marie, $265,000.

8361 Emerald Ln, North Chesterfield; Sutton Joyce to Reese Sean, $290,500.

12351 Escada Dr, Chesterfield; Wilkinson David G and Laura M to Fegely Kay S and Bargamin Paul M, $401,000.

2225 Eventide Dr, North Chesterfield; Eastwood Homes Of Richmond Llc to Boycourt Michael and Nicole, $374,755.

1433 Fernleaf Dr, North Chesterfield; 1433 Fernleaf Llc to Gonzalez Jose Fernando Sanchez and Montoya Evelia Castro, $315,000.

13407 Fitzwilliam Ct, Midlothian; Collington East Llc to Casuccio Jason and Leah Nichole, $609,292.

8660 Forest Hill Ave, North Chesterfield; Cruickshanks Patricia L to Bonair 2 Properties Llc, $225,000.

19411 Foxbrook Dr, South Chesterfield; Morring W A and Saunders E B to Solomon Essence, $202,450.

4400 Ganymede Dr, Chester; Camacho Margaret J and James to Garrett Nathaniel and Tameka, $450,000.

11831 Goldenbrook Dr, Chesterfield; Washington Malinda A and John Jr to Murphy Justain, $162,500.

17543 Graffis Ter, Moseley; Cordova Andrew and Angela to Murphy David E and Catherine E, $472,000.

13542 Green Spire Ct, Chester; Carr Travis L and Christine L to Sharpe Alyssa and Thomas, $333,000.

5119 Hallmark Dr, North Chesterfield; Agape Investments, Llc to Hazelwood Danny, $290,000.

8904 Hawkbill Rd, North Chesterfield; Cruz Mario C to Zelaya Oscar Armando Quiroz, $168,000.

13818 Hentland Ct, Midlothian; Collington East Llc to Rofaiel Emad T F and Shenouda Marina G S, $513,108.

1200 Huguenot Rd, Midlothian; 1200 Huguenot Road Llc to 101 North A St Llc, $6,920,000.

6311 Iron Bridge Pl, North Chesterfield; Tkc Ccxcva Llc to Iron Bridge Place Llc, $1,330,084.

341 Janlar Dr, North Chesterfield; Van Dam Steve to Melberg Jason and Reynolds Katherine G, $345,000.

18118 Jones Run Trl, Moseley; HHHunt Homes L C to Radcliff Ashley T and Jeffrey W, $525,160.

422 Keithwood Ct, North Chesterfield; Edwards Garland W to Davidson Jeff E, $292,000.

13201 Kingston Ave, Chester; Cot J Properties Llc to Kingston Avenue Llc, $2,822,444.

7708 Lakeforest Dr, North Chesterfield; Blowers J V and Blowers A L Trs to Shortlidge James T, $350,000.

11011 Lantern Way, North Chesterfield; Jones Shirley E to Mitchell Susan and Hartman Richard D and Hartman Monica M, $325,000.

6840 Leire Ln, Chesterfield; Cosby Village Llc to Mooney Christopher James, $338,725.

6856 Leire Ln, Chesterfield; Cosby Village Llc to Thompson Special, $372,555.

16718 Lilting Moon Ct, Moseley; HHHunt Homes L C to Meadows Billy Ray Jr and Cherrie Shipe, $546,605.

2138 Logan St, North Chesterfield; Tuck Lenard W Jr Trustee to Watson Timothy D and Megan N, $574,950.

1006 Lucks Garden Trl, Midlothian; The Grove At Lucks Lane Llc to Duffy Jeffrey T and Lisa A, $405,070.

7002 Madras Ct, Chesterfield; Horn Leonard W and Cathleen H to Curtis Brittney L, $266,500.

6619 Manassas Dr, Chesterfield; Santiago Daniel to Bone Jalisa A and Victoria A, $285,000.

618 Marblethorpe Rd, North Chesterfield; O’leary Daniel J and Kerrick T N to Johnson Markee, $225,000.

13930 Marsham Rd, Chester; NVR Inc to Winfree Robert Alfonza and Jacobus Yolanda Janice, $454,990.

5515 W Melbeck Rd, North Chesterfield; Denny Gary Wayne and Denny Horace A Jr and Moxley Tinna to Velasquez Lopez Erick R, $245,000.

3719 Mill Walk Dr, Midlothian; Jessup Ronald J Et Als to Olinger Ali B and Brett P, $420,000.

5001 Misty Spring Dr, Midlothian; Malatak Lance M to Pelausa Orion Michael and Gregory Heather, $376,000.

12350 Natural Bark Dr, Chesterfield; Wolstenholme Edwin Vincent Iii to Morris Douglas and Amy G, $235,000.

15700 New Gale Dr, Midlothian; Clark Harvey L Jr and Clark Susan C Trustees to Merck Derek Lane and Lisa Helene, $875,000.

16142 Old Castle Rd, Midlothian; Sperry Frank S and Chanda A to Station Willard and April, $1,615,000.

11710 Olde Coach Dr, Midlothian; A2zproperty Llc to Glickman Jessica M and Hook Andrew C Ii, $414,000.

1751 Parkway Ln, North Chesterfield; O’neill Builders Llc to Xayavong Xay and Kongkeomanyvong Phetphachanh, $295,000.

12212 Penny Bridge Dr, Midlothian; Cleveland Harry C Jr to Holadia Stephanie Dawn and Timothy L, $451,560.

6309 Phobus Dr, North Chesterfield; M B Auto Lc to Zuniga Danys Arana, $234,000.

708 Pleasanthill Dr, North Chesterfield; Johnson Alexander C and Codie D to Fleser Virginia D G and Benjamin W, $310,000.

5600 Powell Grove Ter, Midlothian; Fones Christopher B and Kristany to Johns Christopher Thomas, $415,000.

8124 Provincetown Dr, North Chesterfield; Scott Faye to Copening Latasha Maureen, $164,000.

13000 Queensgate Rd, Midlothian; Soddu Anthony Julius to Paramount Investments Llc, $276,000.

1919 Regiment Ter, Midlothian; Rutland Gordon W Jr to Cox Kyle A and Carla, $425,000.

14925 River Rd, Chesterfield; Ramsey Julia Powell Et Als to Reverse Mortgage Funding Llc, $262,318.

21516 Robertson Ave, South Chesterfield; Bostic Realestate Prop Llc to Solorzano Christian Jose, $280,000.

4000 Round Hill Dr, Chesterfield; Starling Hugh A Jr and Sandra P to Miller Samuel Adam and Carrie Gulvin, $340,000.

7627 Sandler Dr, North Chesterfield; Poco Quad Partners Llc to HHHunt Sandler Station Llc, $244,000.

14560 Sarum Ter, Midlothian; Geckle David S and Theresa J to Biringer Builders Inc, $580,000.

16725 Sayley Dr, Chesterfield; Eastwood Homes Of Richmond Llc to Benson Gregory Anthony Jr and Vimarie, $542,920.

3301 Shady Creek Rd, North Chesterfield; Riddle William S to Zalewski Walter and Angela, $215,500.

17013 Shoreland Dr, Moseley; Balliet Scott G and Robin M to Demarco Kellen B and Lauren E, $640,000.

12910 Sir Scott Ter, Chester; Pinsky Jeffrey Hall and Pinsky Marc Jay and Pinsky Jayson Cort to Dominion Real Estate Solutions Llc, $250,000.

6625 Southwalk Hts, Moseley; Greenwich Walk Villas Condominium At Foxcreek Llc to Doyle Jill B, $415,338.

3601 Spratling Way, North Chesterfield; NVR Inc to Foster Tera, $429,900.

11624 St Audries Dr, Chesterfield; Arrovo Saul A and Sara J to Fredericks Laura Elizabeth and Christopher Ward, $352,000.

6503 S Stevens Hollow Dr, Chesterfield; 8th Hill Homes Llc to Fuentes Felipe Lopez, $230,000.

4825 Stornoway Dr, North Chesterfield; Askew Barbara B to Hopkins Natalie Alysha and Chism Alison Nicole, $335,000.

3435 Summerbrooke Dr, North Chesterfield; Jimenez Melo Yarilis M to Steward Richie Edward Jr and Card Sara Beth, $275,000.

121 Swanage Rd, North Chesterfield; Collins Danae D to Haplin Sandra and Minogue Kevin, $345,000.

2408 Tanglebrook Rd, Midlothian; Hudgins Robert B and Carolyn E to Hudgins Christopher B, $295,000.

17030 Thornapple Ct, Moseley; Eastwood Homes Of Richmond Llc to Craft Michael W and Annie K, $360,850.

13202 Thornridge Ln, Midlothian; Tlr4 Llc to Thurston Tory N and Russo Danielle A, $330,000.

1410 Traway Dr, North Chesterfield; Harris Clifford to M And M Capitol Investment Corp, $251,000.

6448 Twin Falls Ter, Moseley; Houghtaling Kathleen R to Lawman Dayton W and Melanie, $459,000.

713 Vickilee Rd, North Chesterfield; Brown Leon Q and Shelia to Leyco Reynaldo P and Angela C, $422,000.

11000 Vogel Ct, North Chesterfield; Finer Homes Incorporated to Archer Tiffany Nicole and Keith Maurice, $498,458.

1944 Walmart Way, Midlothian; Morris William to Pratap Rohini, $363,000.

1713 Warminster Dr, Midlothian; Bridgetown Properties Llc to Peters Gregory J and Julie N, $454,000.

3160 Waterton Dr, Midlothian; Rossi William and Beatrice to Oliver William C and Jennings Kate E, $655,000.

1601 Westhall Gardens Dr, North Chesterfield; Style Craft Homes Inc Of Virginia to Barnes Alan Gordon and Kathleen Mclaughlin, $356,588.

13131 Wheatley Ct, Midlothian; Main Street Homes to Muehlbauer Thomas Joseph and Gina E, $697,982.

4317 Whitestone Ct, North Chesterfield; Marshall Kay E to Lacaria John T Ii and Taylor Jeffrey T, $360,000.

9406 Willow Grove Ct, Chesterfield; Nesbit Curtis Lee Sr Et Al to Omari Ghizlane, $357,000.

5618 Windingrun Pl, North Chesterfield; Finer Homes Inc to Morris Keith Edward Sr, $462,296.

2132 Woodmont Dr, North Chesterfield; Fugate Karen to Osorio Salguero Wuilder A, $200,000.

HANOVER

1.12 acres; Alan Shoemaker, successor trustee to J&C Landscape Management Inc., $375,000.

3.259 acres; GT Holdings LLC to Cool Spring Center LLC, $391,200.

9035 Annex Lane, Mechanicsville; Becky Prezioso to Brennan Todd Gary, $300,000.

20775 Beaver Dam Road, Beaverdam; Christopher R. Chime to Thomas Lee Southworth, $340,000.

8036 Blythe Road, Mechanicsville; Clayton Properties Group Inc. to Robert H. Terry, $496,600.

10123 Cabernet Lane, Mechanicsville; Clayton Properties Group Inc. to William R. Taylor Jr., $631,279.

6455 Chenault Way, Mechanicsville; Marceline W. Cotton to Jesse R. Griffith, $265,000.

6405 Diamond Court, Mechanicsville; Windmill Investments to Jorge A. Aguilar, $263,000.

13191 Fair Oaks Lane, Ashland; Michael Brandon Sommerville to Morgan Harris Ellis, $417,500.

9524 Farleigh Way, Ashland; RCI Builders LLC to Clifford Robert Meyers, $786,379.

9131 Garrison Manor Drive, Mechanicsville; Ladonna Laurie Myers to Nagesh K. Vinnakota, $645,999.

9230 Halifax Green Drive, Mechanicsville; NVR Inc. to Dane A. Robertson, $626,615.

1030 Holly Stone Drive, Mechanicsville; Linda D. Perryman to Andrew Fry, $500,000.

9255 Ivy Banks Drive, Mechanicsville; Michael J. Hooper to Luke S. Walker, $390,000.

7477 Kelley Drive, Mechanicsville; Hunter C. Goode to Anandkumar Modi, $455,000.

6364 Kristy Star Lane, Mechanicsville; Warren B. Heath to Ronald L. Anderson Jr., $260,000.

19060 Little Creek Lane, Rockville; Mark S. Lane, successor trustee to Claire B. Hoag, trustee, $485,000.

Lot 13, Section 9A, Hickory Hill; Lekram Investment LLC to Gregoire Development Corp., $175,000.

Lot 2, Block 3, Full View Manor; Sarah S. Summers to Poblacion LLC, $240,000.

Lot 22, Lauradell; ME Lauradell LLC to Eagle Construction of Virginia LLC, $760,000.

Lot 3, Mill Lake Farms; Randolph W. Harding to Joseph Kohler, $205,000.

Lot 8A, Mechanicsville Farms; Randall L. Smith to Kyle M. Smith, $180,000.

8180 Lyman Court, Mechanicsville; Clayton Properties Group Inc. to Xiawen Li, $487,100.

7131 Mill Valley Road, Mechanicsville; Renew Homes LLC to Zachary Taylor Arlin, $324,000.

604 Old Station St., Ashland; Jeff A. Thornberg to Vivian H. Vestre, $360,000.

Parcel; EMAC LLC to NBPIII Sunshade LLC, 19,400,000.

13300 W Patrick Henry Road, Doswell; Nancy J. Small to Allen Bruce Wickham Jr., $688,000.

7233 Pointe Place, Mechanicsville; Anthony Giambanco to Jesse Belvin Jr., $895,000.

10472 River Falls Way, Glen Allen; CFalls Builder LLC to Joan Clarke, $548,713.

10485 River Falls Way, Glen Allen; CFalls Builder LLC to James F. Fasching, $488,071.

5286 Santa Maria Drive, Mechanicsville; Christopher H. Miller to Bonnie Borenstein Rounds, $505,000.

7121 Senn Way, Mechanicsville; Garnett G. Carter to Steven C. Morgan, $246,000.

13373 Slayden Circle, Ashland; Adam L. Farnsworth to Cody A. Bryant, $502,000.

12522 Stagfield Road, Ashland; Andrew J. Mulcunry Sr. to Joseph W. Baxter, $880,000.

8350 Timberlake Green Drive, Mechanicsville; James E. Lyons Jr. to Joel W. Lawson, $470,000.

10306 Turnout Court, Mechanicsville; Joshua A. Armentrout to Elizabeth Young Quesenberry, $487,500.

9036 White Plains Court, Mechanicsville; HHHunt Homes LC to Robert Floyd, $422,320.

9059 White Plains Court, Mechanicsville; HHHunt Homes LC to Brenda Holland, $453,770.

11194 Winding Brook Terrace Drive, Ashland; NVR Inc. to Greer Kane, $343,160.

AMELIA

2.923 acres; Ashley L. Rickman to Brandon Lee Pope, $240,000.

10120 S Redfield Road, Amelia Court House; RDR Properties LLC to Davin T. Washington, $575,000.

CHARLES CITY

6 acres, part of Holly Hill; Gordon R. Colgin to Charles R. Tench Jr., $150,000.

COLONIAL HEIGHTS

133 Breezy Hill Dr; Martin, John L. To Tran, Phuong Thanh, $330,000.

102 Creekridge Pl; Thompson - Life Est., Sarah A. To Dhillon, Gurinder, $250,000.

1803 Franklin Av; Thompson, Susan J. To Helsley, Jessica Faye, $165,000.

303 Lynchburg Av; Crowder Ii, Kenneth L To Henshaw Contractors Inc., H. Keith & Ken, $365,000.

315 Norfolk Av; Kong, Kan Wah To Williams, Lyndell, $215,000.

26 Pickwick Shopping Center; Martin, Robbie S. To Madanmohan Dev, Llc , $225,000.

548 Roslyn Av; Queen, James M To Spade, Carolyn S., $190,000.

200 Spring Dr; Hill, Monica To Castro, Joseph Andrew, $189,500.

125 Washington Av; Brandel, Christiana To Garcia, Adam Lorenzo, $210,000.

CUMBERLAND

15.1 acres; W. Winter Colby to Agrarian Veterinary Services LLC, $295,000.

201 acres; BTG Pactual OEF Property 2 LP to Virginia Timberland Partners LLC, $251,313.

60.4 acres; Phillip R. Cave to Kenneth A. Cook, $175,000.

Lots 7 and 8, Block A, Kimberly Hills; Bradson R. Abrams to Rocket Mortgage LLC, $180,492.

Parcel; Kevin L. MacLeay to Ben Montag, $266,000.

DINWIDDIE

102.2 acres; Laurie Taylor Van Dijk, executor to Angel Gabriel Santiago, $650,000.

2.02 acres; Wooten Development Co. to Commonwealth Retirement Center LLC, $1,250,000.

5 acres; Terry Lee Armstrong to 2 Bro’s Properties LLC, $190,000.

18801 Carson Road, Dinwiddie; L.F. Harrison to Ryan Scott Lester, $240,000.

6508 Courthouse Road, Church Road; Shirley B. Woodlief to William A. Johnson, $350,000.

23909 Gaydell Drive, North Dinwiddie; Heather L. Kafka to Dakota A. Hanchock, $200,000.

Lot 3, Block D, Warrenton Heights; Daniel M. Costley to TXEN Homes LLC, $230,000.

23680 Old Cox Road, North Dinwiddie; KAG Homes LLC to Alexis M. Kidd, $277,000.

4401 Pheasant Circle, North Dinwiddie; Kirk L. Fisher to Dana Gerard Williams, $202,000.

4306 Sunset Drive, North Dinwiddie; Joseph A. Hoggood Jr. to Catherine D. Ritter, $182,000.

9501 Tranquility Lane, Sutherland; Secretary of Housing and Urban Development to Samuel T. McMillen, $215,000.

GOOCHLAND

11.3 acres; Ronald Hartzheim Jr. to Tracy T. Thatcher, $175,000.

3.28 acres; Crone Properties LLC to Jason A. Wilmoth, $337,450.

5.23 acres; Darrell M. Jessee, executor to Joseph E. Messenger, $177,000.

12311 Beech Hall Circle, Manakin Sabot; Eagle Construction of Virginia LLC to Gail B. Wright, $649,943.

3417 Cedar Plains Road, Sandy Hook; Douglas D. Peterson to Makayla Barbara Benjamin, $365,000.

4204 Drew Ridge Drive, Goochland; Robert B. Masi to John W. Lancaster, $595,000.

212 Hickory Drive, Manakin Sabot; Steven L. Kamb to Natalie Mae Yurecka, $510,000.

Lot 1, Kimberwicke; Christopher L. Davis to Lauren McBride, $170,000.

Lot 15, Section B, Rockville Commerce Center; McConnell Properties LLC to 2350 Greystone LLC, $340,000.

Lot 25, Tuckahoe Creek; Tuckahoe Creek LLC to Charles Carrillo, $289,950.

Lot 3, Section 3, Breeze Hill; Kirckovic and Ziegler LLC to Gregory P. Provenzo, $200,000.

Lot 41, Tuckahoe Creek; Tuckahoe Creek LLC to Zachery Frederick, $231,750.

Lots 4 and 6, Section 2B, Mosaic at West Creek; HHHunt Mosaic LLC to Style Craft Homes Inc. of Virginia, $246,951.

20708 Louisa Road, Louisa; Hadensville Estates LLC to Amelia Daves, $335,000.

15612 Mosaic Creek Blvd., Richmond; Style Craft Homes Inc. of Virginia to Susan L. Young, trustee, $504,775.

15622 Mosaic Creek Blvd., Richmond; Style Craft Homes Inc. of Virginia to William Walter Beasley, $521,367.

15738 Mosaic Creek Blvd., Richmond; Schell Brothers Richmond LLC to John W. Schilling, $655,255.

300 Pipiing Rock Road, Manakin Sabot; Boone Homes Inc. to Barklie W. Zimmerman, $696,295.

1611 Reed Marsh Place, Goochland; Boone Homes Inc. to Robert Gittleson, $660,165.

2309 Stanwood Drive, Goochland; Kyle Levin Hynson to Harry James Oelenschlager, $280,000.

4086 Three Chopt Road, Gum Spring; James H. Massey Jr. to Anthony Collins, $320,000.

HOPEWELL

2 parcels; Lori A. Westerholm to Stephanie N. Henke-Engel, $280,000.

600 E Cawson St.; Leo Salinas to Margo Lee, $186,000.

2700 Grant St.; Joseph J. Briglia to Anthony V. Briglia, $155,000.

Lot 30, Section A, Appomattox Heights; Roby E. Becker to Ricky Smith, $153,500.

Lots 21-24, Block 13, Belmont; Sara M. Boord to Wheeler Anderson Jr., $175,000.

Lots 31-32, Block 7, Middle Section, Mansion Hills; Henrik Portz to Frank P. Kencitzski, $282,000.

518 Miles Ave.; Jacqueline Guzman-Villalta to Rey A. Artega, $190,000.

JAMES CITY

14 acres, Arlington Island; Robert Mitchell Hughes to Emily Collawn, $260,000.

4401 Acoma Circle, Williamsburg; Gregory C. Cathcart to Karissa Sechrist, $301,150.

6536 Battlefield Drive, Williamsburg; Stephen M. Lovell to Jayne C. Tuck, $275,000.

2636 Brownstone Circle, Williamsburg; Sherrye McGregor to Kelly A. Stewart, $450,000.

5325 Center St., Williamsburg; Virginia Fisher to John Rodenberg, $460,000.

9919 E Cork Road, Toano; McEwen Development Co. to Elizabeth Daniels, $517,000.

4478 Eaglebrook Drive, Williamsburg; Sherrita Dobson to Sean Thaler, $289,900.

119 Forest Heights Road, Williamsburg; Habitat for Humanity of the Peninsula and Greater Williamsburg to Wardell Newby, $209,900.

3709 General Gookin Court, Williamsburg; Daniel Jones to Gregory Cannatelli, $307,000.

103 Great Glen, Williamsburg; Eagle Construction of Virginia LLC to Marchelle Bachini, $572,611.

2003 E Holmes Court, Williamsburg; HHJV LLC to Haishi Wang, $369,995.

3519 Iberis Lane, Toano; NVR Inc. to Yanira F. Ferreira, $544,000.

3551 Iberis Lane, Toano; NVR Inc. to Samuel White, $430,985.

2905 John Proctor, Williamsburg; Gordon Ryan Sammis to Ricky Ray, $325,000.

2455 Little Creek Dam Road, Toano; Bernard R. Dandridge to Alexander J. Frazier Jr., $285,000.

4140 Longview Landing, Williamsburg; Sarpen Group LC to William L. Roche, $630,000.

Lot 140B, Phase 4, The Midlands Townhouses; Matthew T. Slachetka to Susannah Patterson Hogge, $155,000.

Lot 50, Woodland Farms; Professional Foreclosure Corp. of Virginia to Finance of America Reverse LLC, $332,269.

Lot 7, Forest Glen; Surety Trustees LLC to Federal National Mortgage Association, $173,000.

Lots 102 and 131, Tract 3, Stonehouse; SCP JTL Stonehouse Owner 2 LLC to NVR Inc., $190,656.

Lots 99 and 103, Tract 3, Stonehouse; SCP JTL Stonehouse Owner 2 LLC to NVR Inc., $190,656.

3083 Nathaniels Green, Williamsburg; Kyle Francis Kaker to Davis Johnson, $955,000.

Parcel; MG Farm Partners LLC to Jeffrey J. Souza, $730,000.

125 Pine Valley, Williamsburg; Gregory R. Willson to Christopher Gerald Martucci, $728,000.

142 Racefield Drive, Toano; Adam Clay Hobbs to Sean Oszepek, $275,000.

2908 Richard S. Buck South, Williamsburg; Matthew D. Zeller to Derek T. Hardy, trustee, $285,000.

125 Roffinghams Way, Williamsburg; Jerome Behrmann Jr. to Kai Friederich, $650,000.

3901 Shady Lane, Williamsburg; Lisa Lynn Ownby, devisee to Charlotte Joyner Clopper, $387,000.

3646 S Square, Williamsburg; David Bruce Jarman, trustee to Janet L. Mattern, $446,000.

604 E Tazewells Way, Williamsburg; Robert L. Gandolfo to John Maguire, $589,000.

108 Theodore Allen Road, Williamsburg; Reno C. Marsh to Jessica A. Looney, $205,000.

3637 Trillium Drive, Toano; NVR Inc. to Marvin Diau, $559,825.

Unit 20-2002, Braemar Creek at Greensprings Plantation; John E. Hall to Karen F. Perkins, $199,900.

9532 Viburnum Drive, Toano; NVR Inc. to Francisco Ernesto Caban Morales II, $508,075.

6208 Weathersfield Way, Williamsburg; Michael Lynn Gessner to Zachary Steven Cox, $365,000.

KING AND QUEEN

3 parcels; Sarah Browne Dillard Pope to David Carlton, $430,000.

KING WILLIAM

10.01 acres; Fontainblue Farm Inc. to Nestle Purina Petcare Co., $1,700,000.

207 Edge Hill Farms Drive, Aylett; Matthew B. Kirks to Garrett Carter Fuller, $200,000.

96 Estelle Court, Aylett; RCI Builders LLC to Wayne C. Harris, $350,616.

1945 Kennington Park Road, Aylett; Stylecraft Homes Inc. of Virginia to Michael Garnett Norman, $239,965.

16787 King William Road, King William; Glenn A. Harris, executor to Joesiah Thomas Wingle, $32,000.

44 Lewis Circle, Aylett; NK Homes LLC to Kevin Burton, $366,036.

Lot 3, Whispering Pines; William D. Hughes to Roger Elliott, $481,000.

2023 Manfield Road, Aylett; Masters Construction and Home Improvement LLC to Susan R. Wilder, $290,000.

Parcel; John T. Fischetti to Michael Rounds, $617,500.

96 Park Hollow, Aylett; Jack H. Bailey, trustee to Scott W. Smith, $170,900.

302 Wendenburg Terrace, Aylett; RCI Builders LLC to Mark L. Philip, $320,000.

NEW KENT

1 acre; Andrew Fry to Joseph H. White Jr., $291,000.

2 acres; Courtney W. Mottesheard to Romas Molitoris, $415,000.

2.45 acres; BTH Enterprises LLC to Robert Scott Greenwood, $277,500.

8660 Barrique Road, New Kent; Jeffrey P. Owen to Roger Altizer, $690,000.

9065 Crumps Mill Road, Quinton; Jane C. Mountcastl to Sayre O. Graves, $579,000.

7315 Diascund Creek Way, New Kent; David K. Abrams to Lynn Vaughan Davis, $464,000.

3815 Elliot Field Trace, Quinton; Liberty Homes Virginia Inc. to Katherine Rolon, $336,770.

7879 Faison Lane, New Kent; D.R. Horton Inc. to Darius Cordale Moe, $391,990.

9335 Green Pastures Way, Providence Forge; BMR Investments LLC to Sarah Cayley Mooney, $369,900.

7186 Lakeshore Drive, Quinton; William Dean to Marlene B. Schumm, $259,000.

Lots 11 and 57, Section 1, the Cottages at Viniterra; Ressebrooks Land Co. LLC to Clayton Properties Group Inc., $186,387.

Lots, Landbay 5, Section 2, Lifestyle at Four Seasons; Kent Farms Holding Co. LLC to NVR Inc., $488,000.

7836 Lovegrass Terrace, New Kent; D.R. Horton Inc. to Maria Mayte Armendaris, $423,990.

7810 Maryland Ave., West Point; Clearview Homes Virginia LLC to Dylan Dee Dotson, $255,000.

Parcel; Julitan T. Lipscomb Sr. to Reverse Mortgage Funding LLC, $252,582.

6300 Pocahontas Station Road, Quinton; William M. Boone to Malachi M. Sanger, $585,000.

3365 Rock Creek Villas Drive, Quinton; Shurm Construction Inc. to Kenneth D. Freibert, $298,659.

7570 Southampton Shire Way, New Kent; NVR Inc. to Thomas N. Ryan, trustee, $338,075.

PETERSBURG

1031 Augusta Ave.; Mary L. Nolley to Kendrick K. Knight, $185,400.

614 Bradford Lane; Andrew T. Hunt to Shaneka Parham Rose, $219,000.

140 Catalpa Court; NVR Inc. to Jamara Leemone Nelson, $300,870.

150 Chanticleer Drive; NVR Inc. to Marjorie Morton Anderson, $267,065.

2138 S Crater Road; Yong Sheng Lin to Kelly & Kelly Inc., $170,000.

414 Grove Ave.; Cynthia Rivenbark to Jonathan Bennett, $239,000.

3031 Longstreet Drive; Park Street Consultants LLC to Timothy R. Gregory, $183,000.

1853 Monticello St.; Park Street Consultants LLC to Cleo C. Williams, $202,250.

1100 Sussex St.; James K. Moneymaker, successor trustee to Richmond Wholesale Deals LLC, $217,250.

122 W Tabb St.; Robert E. Lynch to Substrate LLC, $375,000.

1146 W Washington St.; Ulises Melendez to Dennis Whitfield, $331,500.

POWHATAN

2 acres; Michael E. Boykin to Joanna G. Collins, $28,500.

3.556 acres; Edwin Earl Pryor to Dominion Homebuyer LLC, $1,399,500.

4.5 acres; Clark Properties 2 LLC to Jesse A. Daves, $170,000.

705 Appomattox Trace Road, Powhatan; Chesterfield Construction Services Inc. to Richard D. Atkins, $449,950.

2556 Butterwood Drive, Powhatan; Donna M. Barden to Gail S. Namesh, $675,000.

1645 Dorset Road, Powhatan; Stone Nest Realty LLC to Gregory Kastelberg, $750,000.

940 Fawn Haven Drive, Midlothian; Thomas K. Linton to Conor W. McCarthy, $350,000.

2128 French Hill Court, Powhatan; Jeffrey S. Bigham to Derek Emery, $635,000.

Lot 10, Section B, Hunting; Justin E. Lindsey to Andrew B. Hildrup, $150,000.

3721 Mill Mount Terrace, Powhatan; Jones Homes Inc. to Marykay Debord, $562,764.

2048 Oak Leaf Drive, Powhatan; Mary Wyatt to Connor Suess, $379,000.

1620 Olmstead Drive, Powhatan; Dennis G. Gibson Jr. to Robert Ellis Coppock, $479,950.

3531 Sherwood Bluff, Powhatan; Louis J. Muehlheuser to Emily H. Bracken, $395,000.

2409 Three Bridge Road, Powhatan; Muriel T. Smith to Joshua M. Baker, $478,000.

PRINCE GEORGE

15.056 acres; ARJ Land Co. to Northington Davis Family Investments LLC, $150,000.

6.02 acres; Lewis Russell Ward Jr. to Wesley M. Worley, $172,000.

6865 Cedarcrest Lane, Prince George; George Fetko to Juan B. Alcantar Aguillon, $275,000.

14945 S Crater Road, South Prince George; James C. Fannin to Donald Rudd Jones Jr., $325,000.

12461 Foxwood Drive, Disputanta; Richard C. Bride to Robert Gabriel Sr., $392,000.

4517 Kennedy St., North Prince George; Zandra M. Hicks to Dennis Abuel, $200,000.

4322 Martinson Lane, Prince George; 4322 Martinson Lane Trust to Pamela Covella, $275,650.

5713 Silver Fox Lane, Prince George; Tygab LLC, trustee to Darlson Osias, $250,000.

7352 Trailing Rock Road, Prince George; Tong Suk Risher to Denise D. Lassiter, $270,000.

SUSSEX

2 parcels; Grayland Co. LP to Waverly Solar LLC, $449,398.

4.7 acres; Barbara A. Prince to Fabiene Ross Simon, $329,500.

26047 Fargo Lane, Disputanta; Alicia T. Henshaw to Benita Cortez Hernandez, $215,000.

4434 Newville Road, Waverly; Ashabby Enterprises Inc. to Margaret Sepulvenda-Berruis, $230,000.

WILLIAMSBURG

234 Claiborne Drive; Joshua Thomas Bowden to Seth Kristopher Alden, $221,000.

Lot B, Leaf subdivision; Terry E. Buntrock, trustee to Michael Harwell Henry, trustee, $1,295,000.

3510 Mott Lane; Harvey N. Kelly to Colby Roberts, $750,000.