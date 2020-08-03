Caleb Farley

Virginia Tech cornerback Caleb Farley, a former quarterback, is projected as a first-round selection in the next NFL draft.

 VIRGINIA TECH ATHLETICS

Virginia Tech star cornerback Caleb Farley, who has opted out of the 2020 football season due to concern about the spread of COVID-19, did not feel safe during the Hokies’ recent workouts, he wrote in a column posted on ProFootballTalk.com.

“I started having deep concerns about staying healthy,” Farley wrote in the article, posted to the website on Sunday. “Guys were going home, going to Myrtle Beach, coming back to campus, and we weren’t getting tested. We’re all together, working out, close to each other, and you have no real idea who might have it, if anybody might have it. One day I looked around, and we were like 100-deep in our indoor facility, no masks. My concern grew more and more.”

A Virginia Tech spokesperson said Monday, "We will decline the opportunity to address Caleb's comments directly."

He did note that Tech works out at its indoor facility with the large garage-style doors open, and so it's considered an open-air situation. 

Farley, a potential first-round NFL draft selection, will spend the upcoming months preparing for the draft.

As a junior, the North Carolina native led the ACC with 16 passes defended and tied for second in the conference with four interceptions.

Farley announced last week that he would skip the season, noting his mother, Robin, died from cancer two years ago, and he feared exposing any other family members to COVID-19.

“This was the toughest decision of my life. I live for football,” he wrote in the article, part of NFL writer Peter King's Football Morning in America series. “But now that I’ve made the decision, I am totally at peace. I know I’ve done the right thing.”

On June 1, Tech allowed football players back on campus for voluntary workouts. At that point, the school would not confirm whether or not it was testing athletes for COVID-19. The program’s statement said only that players would “undergo screening protocols prior to being cleared to participate and will be monitored on a daily basis.”

The Tech spokesperson declined to say whether or not the program was conducting tests. The spokesperson said that if Tech was testing it would not publicly reveal results, claiming that would violate FERPA law.

“The guidelines we follow are consistent with this guidance. We have no plans to change our protocol,” he said.

The spokesman noted that the coaching staff is using face shields while working with players.

The ACC's current plan is to kickoff the football season the week of Sept. 7-12. 

The conference's medical advisory group, on which each school has a representative, announced minimum in-season testing protocols last week. That group has not addressed preseason testing.

There are four FBS football programs in the Commonwealth of Virginia. Two of them, UVA and Old Dominion, have shared their testing results with the public.

The other two, Virginia Tech and Liberty, have not. 

mbarber@timesdispatch.com

@RTD_MikeBarber

Tags

Watch Now: Related Video

NCAA Will Allow Athletes to Make Money From Endorsements

Load comments

You must be a full digital subscriber to read this article. You must be a digital subscriber to view this article.

Your sports-only digital subscription does not include access to this section.

SALE!
Only $3 for 3 Months
Unlimited Digital Access

  • Unlimited access to every article, video and piece of online content
  • Exclusive, locally-focused reporting
  • News delivered straight to your inbox via e-newsletters
  • Includes digital delivery of daily e-edition via email
SALE!
Only $3 for 3 Months
Unlimited Digital Access

  • Unlimited access to every article, video and piece of online content
  • Exclusive, locally-focused reporting
  • News delivered straight to your inbox via e-newsletters
  • Includes digital delivery of daily e-edition via email