High school sports scores for April 12

Girls tennis

Dinwiddie 9, Thomas Dale 0

Singles: Moore (Din) d. Carter (TD) 8-0, S. Amato (Din) d. Bishop (TD) 8-4, Walters (Din) d. Callender (TD) 8-2, Culbreath (Din) d. Wyatt (TD) 8-4, Traylor (Din) d. Pape (TD) 8-1, M. Amato (Din) d. Hayden (TD) 8-2

Doubles: Moore-Walters (Din) d. Carter-Bishop (TD) 8-1, Amato-Culbreath (Din) d. Wyatt-Callender (TD) 8-4, Traylor-M. Amato (Din) d. Cyckowski-Joyce (TD) 8-2

Goochland 7, Charlottesville 2

Singles: Margaret Townsend (G) d. Lucia Elbaum (C) 8-4; Belagresh Dowas-Reeve (C) d. Anna Stamey (G) 8-4; Ella Farma (C) d. Genevieve Williamson (G) 8-3; Hadley Peskin (G) d. Evelyn Lepsch (C) 8-6; Kamryn Harris (G) d. Mary Emma Wermter (C) 8-1; Amelia Capone (G) d. Eve Kusecher (C) 8-2

Doubles: Townsend-Stamey (G) d. Weuschumann-McCoy/Henry (C) 8-0; Williamson-Peskin (G) d. Serdman-Wermter (C) 8-1; Harris-Capone (G) d. Cooper-Bricher (C) 8-0

Mills Godwin 5, Glen Allen 4

Singles: G Singh (GA) d. L Hagood 6-0, 6-0; A Burgo (GA) d. N Blakeney 6-3, 4-6, 10-5; G Liu (G) d. Emma Schaffernoth 6-7(5-7) 6-4, 10-4; J Bowers(G) d. B Rabke 4-6, 6-4 10-2; K Dwyer(G) d M Ashby 6-0, 6-2; C Booth(G) d. N Reddy 2-6, 6-4, 10-7

Doubles: G Singh-E Schaffernoth (GA) d. L Hagood-G Liu 6-2 7-5; A Burgo-N Reddy(GA) d. N Blakeney-J Bowers 6-4, 6-1; K Dwyer-C Booth (G) d. M Ashby-C Stout 6-1 6-1

Powhatan 7, Clover Hill 2

Singles: Emma Carter (P) d. Maggie Barker 6-2, 6-1 Carter Quinn (P) d. Jailyn Mabe 1-6, 6-1, 1-0 (10-8) Erika Roark (P) d. Emily Wills 6-4, 4-6, 1-0 (10-8) Polly Overboe (P) d. Sophie Shimosaki 6-4, 6-3 Zoe Lucas (P) d. Lucca Muta 6-1, 6-2 Saanvi Jha (CH) d. Ainsley Alexander 6-3, 2-6, 1-0 (10-7)

Doubles: Carter/Quinn (P) d. Barker/Mabe 9-8 (7-4) Roark/Overboe (P) d. Wills/Muta 8-4 Shimosaki/Jha (CH) d. Alexander/Abby Baldwin 8-6

Midlothian 6, James River 3

Singles: Worrel (M) d. Jeyasingh 6-2, 6-2; Thorn (M) d. Min 6-2, 3-6, 10-5; Barefoot (M) d. Hott 3-6, 6-3 10-7; Eakes (JR) d. Little 6-1, 6-0; Swartzwelder (M) d. Brown 1-6, 6-1, 10-4; Smith (JR) d. Pollard 6-4, 6-4

Doubles: Worrel/Thorn (M) d. Jeyasingh/Eakes 8-5; Min/Hott (JR) d. Barefoot/Little 8-5; Swartzwelder/Singh (M) d. Smith/Bigger 8-5

Manchester 7, L.C. Bird 2

Singles: Leah Huff (B) d. Breedlove (M) 6-1, 6-1; Justice Morrison (M) d. Layla Newman (B) 6-2, 6-0; Samantha Sanders (M) d. Kenya Robinson (B) 6-1, 6-1; Bailey DeAngelo (M) d. Kaitlyn Newman (B) 6-1, 6-0; Alyssa Hancock (M) d. Layla Lo(B) 6-2, 6-1; Krystian Sellers (B) d. Aya Ballout (M) 5-6, 6-3, (11-8)

Doubles: Breedlove/Morrison (M) d. Huff/Lo (B) 9-7; Sanders/DeAngelo (M) d. Newman/Newman (B) 8-0; A. Hancock/C Hancock (M) d. Quader/Gonzalez-Rodrguez (B) 1-0 DNF

Deep Run 6, Tucker 3

Singles: Terrell (JRT) d. Hair (DR) 8-2, Sands (DR) d. Kidambi 8-2, Nam (DR) d. Kotha 8-5, Kara (DR) d. Michalopoulou 8-3, Anderson (JRT) d. Ginsberg 9-7, Fleishman (DR) d. Hareesh 8-1

Doubles: Terrell/Michalopoulou (JRT) d. Perkins/Hair 8-2, Sands/Nam (DR) d. Kidambi/Kotha 8-4, Fleishman/Kara (DR) d. Hareesh/Sun 8-5

Cosby 8, Monacan 1

Singles: Glen (C) d. Knick 6-0, 6-0; Kozlowski (C) d. Labrecque 6-1, 6-0; Moore (C) d. Matthews 6-0, 6-0; Kim (C) d. LaFors 6-4, 6-2; Karkooki-Mansourani (C) d. Smith 6-4, 6-4; Dyer (M) d. Martin 4-6, 6-4, 1-0 (11-9)

Doubles: Glen/Moore (C) d. Knick/Matthews 8-0; Kozlowski/Kim (C) d. Labrecque/LaFors 8-6; Bojanawski/Macrina (C) d. Wynne/Williamson 8-6

Records: Cosby 3-0 (Dominion 3-0); Monacan 3-1 (Dominion 2-1)

Boys tennis

Charlottesville 6, Goochland 3

Singles: Bernstine (Goo) d. Frank 8-1; Brandon (Cha) d. Bowers 8-1; Alston (Goo) d. Neal 9-8; Conklin (Cha) d. Isom 8-6; Strzepek (Cha) d. Townsend 8-6; Halverson-Taylor (Cha) d. Garcia 8-0.

Doubles: Frank-Brandon (Cha) d. Bernstine-Ison 8-6; Bowers-Alston (Goo) by default; Strzepek-'Halverson-Taylor' (Cha) d. Townsend-Dameron 8-0.

Sidwell Friends 7, Collegiate 2

Singles: A. Bezianis (SF) d. T. Colina (C) 8-4; Prakash (SF) d. Bor (C) 8-4; D. Bezianis (SF) d. Coleman (C) 8-4; Yao (SF) d. Simonton (C) 8-6; Grupta (SF) d. Atiyeh (C) 8-3; Green (C) d. Rodriguez (SF) 8-4

Doubles: Bezianis & Bezianis (SF) d. T. Colina & Bor (C) 8-3; Coleman & Simonton (C) d. Prakash & Grupta (SF) 8-6; Yao & Rodriguez d. Atiyeh & D. Colina (C) 8-6

Powhatan 5, Clover Hill 4

Singles:Jacob Pfab (P) def. Nemo Kim 6-1, 6-0; Jamison Wallace(P) def. Tyler Ctihelman 6-0, 6-2; Kyle Petsko (CH) def. Peter Rusin 6-3, 4-6, 12-10; Noah Lawson (P) def. Ohm Tripethi 6-0, 6-3;Joseph Lipanovich (CH) d. Kayden Rogers 6-2, 6-4; Peter Squarzini (CH) def. Isaac Kelley 6-3, 7-6, 11-9.

Doubles: Pfab/Rusin (P) def. Kim/Ctihelman 8-0; Noah/Wallace (P) def. Petsko/Lipanovich 8-1; Squarzini/Tripethi (CH) def. Kelley/Rogers 8-5.

Cosby 9, Monacan 0

Singles: Tanner Allison d. Izaak Brown 6-0, 6-4; Luke Johnson d. Roman Howard 6-0, 6-0; Joseph Braud d. Will Dossick 6-0, 6-0; Ethan Craze d. Sam Kopsinis 6-0, 6-0; Nico Villar May d. Leo Gill 6-1, 6-1; Carter Wade d. Josh Basset 6-0, 6-0

Doubles: Allison/Coffey d. Brown/Howard 8-2; Laramore/Monstello d. Dossick/Kopsinis 8-1; Alcorn/Popielec d. Gill/Basset 8-1

James River 5, Midlothian 4

Singles: Andrew Kim(JR) d. Johnathan Fogle (M) 6-3,6-0; Griffin Nguyen (M) d. Nick Owen (JR) 6-1, 2-6, 10-6; David Cho (JR) d. Walker Anderson (M) 2-6, 6-4, 10-6; Ford Marshal (M) d. Peter Le (JR) 7-5, 6-4; Carter Nelson (M) d. Allen Shepherd (JR) 6-7(5-7), 6-4, 10-6; Ryan Collier (JR) d. Siddi Chekati(M) 7-5, 6-0

Doubles: Kim/Owen (JR) d. Fogle/Nguyen (M) 9-7; Cho/Shepherd(JR) d. Anderson/Marshal(M) 8-4; Nelson/Chekat(M) d. Le/Collier(JR) 8-4

St. Christopher’s 7, Trinity Episcopal 2

Singles: R. Sancillio (TE) d. Thompson 11-10 (7-2); Engel (STC) d. Mitchell 11-10 (11-9); Fisher (STC) d. Hewitt 10-6; Nedeff (TE) d. Kuhlen 10-8; King (STC) d. Reese 10-3; Collingwood (STC) d. Strickler 10-2

Doubles: Thompson/Fisher (STC) d. Sancillio/Hewitt 8-6; Engel/Burke (STC) d. Mitchell/Nedeff 8-4; Collingwood/King (STC) d. Reese/Strickler 8-2

Softball

Dinwiddie 5, Matoaca 3

Highlights: D - Lauren Parham, 3-3, triple, 2 SB, 3 R; Bryce Everett, 2-2, 2 RBI, 3 SB; Sadie Hudson, 9 Ks. M - Branch, 8 Ks.

James River 15, L.C. Bird 1

Highlights: JR - R. Kelley, HR; A. Crawford 2-3, HR, 2 runs, 5 RBI; I. Fortenberry, 3-4, 2 runs, 2 RBI; K. Horvath 2-2, 2B, run

Clover Hill 3, Powhatan 1

Highlights: Ava Harper (P) 1 - 3, 3B; Maddlyn Johnson (P) RBI; Alyssa Thompson (CH) 1 - 3, 3B, RBI; Addison Thompson (CH) 1 - 2, RBI; Alejandra Wittman (CH) 1 - 3, RBI

Mills Godwin 16, J.R. Tucker 0

Highlights: MG - Hubley RBI, SB; Arruda 2B, 2 RBI; Fredenburg SB; Dietz 2 RBI; Hiat HR, 3 RBI; Glassman RBI; Shaffer 3B, 2RBI; Williams 2B

Hanover 2, Glen Allen 0

Highlights: H - Cuozzo 1 hit, 12 Ks; Byars 1 for 2 (HR); Slutzah 1 for 2 (3B); J Currie 1 for 2 (1B) RBI

Colonial Heights 6, Prince George 0

Highlights: CH - Brooke Hartman 2-4, RBI, run; Kamryn Mitchell 1-3, HR, 2 RBI

Deep Run 13, Hermitage 2

Highlights: DR - Teagan Baulsir, 4-4, 5 RBI, triple, HR; Lily Zemher, 1-3, 2 RBI, double; Janie Vaughan 1-4, 2 RBI. Herm - Mykhl Young 2-3, RBI; Brookelynne Winterson 2-3, RBI, double

Courtland 11, Caroline 4

Baseball

St. Christopher's 12, St. Anne's-Belfield 0

Highlights: Charlie Knighton (STC) 1 for 3, 2B, 3 RBI; Luke Gathright 2 for 2, RBI; Sterling Austin (STC) 1 for 2, 2B, RBI; Bradley Garner (STC) 1 for 3,2 RBI; Carter Schmitt 1 for 2, 2B, Henry Knighton 1 for 2, RBI.

Douglas Freeman 11, Maggie Walker 0

Highlights: Grayson Reid (MW) 2 for 2; Jonah Curran (MW) 1 for 2, double; Lee Sowers (DSF) 2 for 3, 2B, 3B, 2 runs, 3 RBI; Trey Shelton (DSF) 2 for 3, 2 2B, run, RBI; Ryan Bland (DSF) 2 for 3, 2 runs, SB

Mills Godwin 11, J.R. Tucker 0

Highlights: MG - Tobin 1-3, 2-run HR, 3RBI; Hudson 2-2, 2 RBI; Mason 1-3, 2-RBI double, Gustafson 1-1, 2 RBI

Armstrong 17, Huguenot 3

Highlights: A - T. Godwin, pitched complete game, triple, 2 runs scored; R. Green, double, 2 runs; Armstead, 3 runs

James River 4, L.C. Bird 0

Highlights: JR - J. Rowe, 3 for 3, 2 2B; E. Reid, 1 for 2, BB; C. Early, 1 for 3, 2B, RBI. LCB - R. Marshall, 2 for 3

Collegiate 4, Fork Union 1

Highlights: C - Eric Mcdaniel 6 IP, 1 ER, 2-3, 2B, SB

Caroline 11, Courtland 5

John Marshall 19, George Wythe 9

Girls soccer

Mechanicsville 9, Henrico 0

M: Altizer, M. Stubblefield, Joly(2), Camarasana, Shenack (2), O. Stubblefield (2)

Saves: Mungo (H) 8

Thomas Dale 7, Meadowbrook 2

TD: Chavarria 2, Williams 2, Scherra, Abbah, Cothron

MBK: Rainey, Aguilar

Saves: Orn (TD) 1; Sadosky (TD) 5; Dixon (MBK) 12

Records: TD 2-1; MBK 2-2

Hopewell 7, Colonial Heights 0

PG: Van Buskirk (3), Ziegenfuss (1), Warren (1), Powroznik (1), Knisley (1)

Cosby 3, Monacan 0

C: Drake, Jenkins, Neal

Saves: A. Kelley (Monacan) 4, Smith (Monacan) 4

Records: Monacan 3-1-1, Region 4A, 1-0; Cosby 4-0

Douglas Freeman 4, Maggie Walker GS 1

DF: Patten, Bristow, McCormick, Holdren

MW: Johnson

Glen Allen 5, Hanover 0

GA:Brocaw,Burton, K. Fitzgerald, Sicat, Lynch

Mills Godwin 6, J.R. Tucker 0

MG: B. Cassidy 2, Emory 2, Dunn, R. Cassidy

Boys soccer

Mills Godwin 0, J.R. Tucker 0

Saves: Castillo (JRT) 5, Ryder (MG) 5

Records: MG 2-2-2, JRT 2-2-1

Atlee 8, Varina 0

Goals: A - Zach Blaum, Will Apostolides, Dimtri Kiam, Nick Ashley, Josh Garrett, JJ Sutkus, Zach Tshantre, Marcus Parker

Manchester 3, Midlothian 1

Man: Eshelman (2), Blalock

Mid: Matheny

Prince George 2, Clover Hill 1

PG: Aaron Jones, Riley Newbold

CH: Jacinto Castillo

Cosby 1, Monacan 0

C: Suarez

Patrick Henry 9, Armstrong 0

PH: Cofer 3, Basso 3, Gill 2, Espana

Mechanicsville 6, Henrico 1

H: Ramagiri

M: Dinapoli, Hunt, Powell, Powell, Owens, Richardson

Saves: Desai (H) 10; Baker (M) 3, Joly (M) 1

Girls lacrosse

St. Gertrude 17, Steward 11

Goals: SG - Horan 5, K. Fricks 5, Marks 2, Adamson 1, Saunders 1, Weinstein 1, Basset 1, Smith 1. Stew - Jones 6, Carpinelli 3, Compton 1, Shigley 1

Assists: SG - K. Fricks 3, Horan 1, Adamson 1; Stew - Jones 1

Saves: SG - C Fricks 7

Boys lacrosse

Deep Run 24, Highland Springs 1

Goals: DR - Slusher (5), Carter (4), McNally (4), Ressler (2), Albertson (2), Director (2), Shriner (2), Brodziak (1), Drake (1), Dougherty (1). HS - Gunn (1)

Assists: DR - Carter (6), McNally (6), Slusher (3), Ressler (2), Kim (1), Director (1), Dougherty (1)

Saves: DR - Bell (2), Baker (1); HS - Ba (11)

St. Christopher's 16, Benedictine 6

Goals: B- Papas 4, Hyme, Norton. SC- McCoy 4, Herrington 3, Harvey, Mack, Worrell, Stocks, M., Loupassi, Westfall, Wright, Porterfield, Mullins, R.

Assists: B- Marks, Marshall. SC- McCoy 5, Wright 2, Westfall, Porterfield, Bourne.

Saves: B- Gunderson 15. SC- Goode 21

Collegiate 13, Trinity 4

Goals: C - Lewis 4, Fallon 2, Beeghly 2, Ronga 2, O'Keefe 2, Campbell 1; TES - Erlenbach 2, Hall 1, Martin 1

Assists: C - Lewis 2, Marlatt 1, Ronga 1, O'Keefe 1, Campbell 1, Neese 1, Miller 1, Fallon 1. TES - Martin 1

Saves: C - Woodfin 4, Johnsrud 1; TES - Clark 14

Golf

Collegiate 145 - Veritas 162

(9 holes at CCV's Tuckahoe Creek Course - Par 36)

Col: Hahn 35, Smith 35, H. Pace 37, Barnes 38

Ver: Felty 35, Chuidian 39, Gahagan 43, Rosebro 45

Trinity Episcopal 150, St. Catherine's 172, Virginia Episcopal School 172

Salisbury Country Club - Buckingham Course (par 36)

TE: Grady Williams - 35 (Medalist); Jack Hoyle - 37; Cole Pollard - 39; Garrett Kuhla - 39; Blake Cullather - 39

StC: Anna Sleeker - 39; Grace Ann - 41; Emma Dixon - 44; Layla Patel - 48

VES: Alex Kagan - 40; Cannon Langley - 41; Edwin Moye - 44; Walker Andrews - 47

Steward 172, Cape Henry Collegiate 176

Independence Golf Club (Par 36)

Stew: O'Hallaron - 37, Morton - 43, Stanley - 45, Haar - 47