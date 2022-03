High school sports scores for Tuesday, March 22

Boys tennis

Clover Hill 9, L.C. Bird 0

Singles: N. Kim (CHHS) d. A. Ni 4-6, 7-6 (11-9), 10-8; T. Gittelman (CHHS) d. K. Hedblom 6-2, 6-0; K Fetsko (CHHS) d. H. McGrath 6-2, 6-1; O. Tripathi (CHHS) d. W. Waid 6-4, 6-3; J. Lipanovich (CHHS) d. C. Kiehling 4-6, 6-2, 13-11; P. Squarzini (CHHS) d. J. Fife 6-4, 6-4

Doubles: Kim/Gittelman d. Ni/McGrath 8-4; Tripathi/Squarzini d. Kiehling/Fife 8-6; Fetsko/Lipanovich d. Waid/B. Fields 8-5

Douglas Freeman 6, Maggie Walker GS 3

Singles: Chou (DF) d Percey 6-0,6-2; Lim (DF) d Pappa 6-1, 6-0; Johnson (DF) d Choe 6-4, 6-4; Wang (MW) d St John 6-1, 6-2; Anderson (DF) d Jain 6-0, 6-2; Martin (DF) d Park 6-2, 7-5

Doubles: Chou-Lim (DF) d Percey-Choe 8-4; Pappa-Wang(MW) d Johnson- L. Schulman 8-4; Jain-Watts (MW) d E. Schulman-Sama 8-4

J.R. Tucker 6, Glen Allen 3

Singles: Singh (GA) d. Vaniakin 6-1, 6-3; Good (GA) d. Ha 6-1, 6-0; Kaskar (JR) d. Siddiqui 6-1, 6-2; Lobred (JR) d. Do 7-6 (4), 6-2; Clarkson (JR) d. Myers 6-2, 6-4; Snow (JR) d. Le 6-1, 6-3.

Doubles: Singh/Good (GA) d. Vaniakin/Keskar 10-3; Lobred/Clarkson (JR) d. Siddiqui/Do 10-3; Ha/Snow (JR) d. Myers/Le 10-3.

Records: J.R. Tucker 3-0, Glen Allen 1-2

Benedictine 5, Veritas 4

Singles: Faraci (BCP) def. Barbour 10-3; Garrison (V) def. Lugo, C 10-8; Schoenborn, S (BCP) def. Ruzich 10-7; Schoenborn, A (BCP) def. Campbell-Robertson 10-3; Kleinschuster (V) def. Lugo, X 10-4; Kuster (V) def. Nyfeler 10-0

Doubles: Faraci/Lugo, C (BCP) def. Barbour/Garrison 8-3; Ruzich/Kleinschuster (V) def. Schoenborn, S/Lugo,X 8-4; Schoenborn, A/Mugford (BCP) def. Boenau/Hanrahan 8-3

St. Christopher’s 7, Collegiate 2

Singles: Thompson (StC) beat T Colina 8-3; Engel (StC) beat Bor 8-4; Fisher (StC) beat Coleman 8-6; Simonton (C) beat King 8-5; Kuhlen (StC) beat Atiyeh 8-4; Collingwood (StC) beat D Colina 8-0

Doubles: Thompson/Fisher (StC) beat T Colina/Bor 10-3; Coleman/Simonton (C) beat Engel/King 11-9; Kuhlen/Burke (StC) beat Atiyeh/D Colina 10-5

Midlothian 6, Powhatan 3

Singles: Jonathan Fogle(M) l. Jacob Pfab. 6-1, 6-0; Griffin Bennett (M) l. Jamison Wallace 6-4, 6-1; Walker Anderson (M) d. Peter Rusin 6-1, 6-2; Carter Nelson (M) d. Noah Lawson. 6-0, 6-1; Ford Marshall (M) d. Kayden Rogers. 6-1, 6-0; Siddhi Cheekati (M) d. Isaac Kelley. 6-0, 6-1

Doubles: Fogle/Bennett (M) l. Pfab/Wallace 4-8; Walker/Marshall (M) d. Rusin/Rogers 8-3; Nelson/Cheekati (M) d. Kelley/Lawson 8-0

Cosby 9, James River 0

Singles: Casey Coffey d. Andrew Kim 4-6, 6-4, 10-7; Josh Laramore d. Nick Owen 6-1, 6-0; Tanner Allison d. David Cho 6-1, 6-3; Luke Johnson d. Peter Le 6-2, 6-2; Joseph Braud d. Allen Shepherd 6-1, 6-1; Ethan Craze d. Ryan Collier 5-7, 7-6 (5), 10-8

Doubles: Coffey/Allison d. Owen/Le 8-1; Laramore/Johnson d. Cho/Shepherd 8-1; Nico Villar May/Braud d. Parker Landergan/Turner Landrum 8-0

Monacan 8, Manchester 1

Singles: Izaak Brown (MON) d. Evan Holzmacher 6-4, 6-1; Roman Howard (MON) d. Mekihi Ricks 6-2, 6-0; Will Dossick (MON) d. Hayden Driscoll 6-3, 6-2; Chris Counoupas (MON) d. Jacob Munson 6-1, 6-0; Ajai Upadhyaya (MON) d. Aiden Floyd 6-1, 6-1; Aiden Dawson (MANCH) d. Andon Simpson 7-5, 6-3

Doubles: Brown/Howard (MON) d Holzmacher/Driscoll 8-2; Dossick/Counoupas d Floyd/Jerrod Traynham 8-4; Upadhyaya/Simpson d Dylan Grasso/Cody Clark 8-4

Colonial Heights 7, Prince George 2

Singles: Tharpe (CH) d. Tarnaski (PG) 8-4; Bennett (CH) d. Westin (PG) 8-4; Moore (CH) d. Skycora (PG) 10-8; Stevenson (PG) d Wilson (CH) 8-0; Wilkins (PG) d. Moody (CH) 8-1; He (CH) d. Johnson (PG) 8-5

Doubles: Tharpe-Wilson (CH) d. Noonan-Zukowsky 8-4; Bennett-He (CH) d. Carter-Chris 8-8 (6-3); Moore-Moody (CH) d. Woodcock and Madiri 8-0

Records: Colonial Heights 1-1; Prince George 0-2

Other score

Meadowbrook 5, Thomas Dale 4

Girls tennis

Midlothian 9, Powhatan 0

Singles: Worrel (M) d. Carter 6-1, 6-1; Thorn (M) d. Quinn 6-1, 6-0; Barefoot (M) d. Roark 6-0, 6-0; Little (M) d. Overboe 6-1, 6-1; Swartzwelder (M) d. Lucas 6-0, 6-0; Singh (M) d. Laraffa 6-2, 6-1

Doubles: Worrel-Thorn (M) d. Carter-Quinn 8-1; Barefoot-Little (M) d. Overboe-Roark 8-0; Pollard-Swartzwelder (M) d. Lucas-Laraffa 8-3

Dinwiddie 7, Matoaca 2

Singles: Moore (Din) d. Hargrove (Mat) 8-3, S. Amato (Din) d. Burkhardt (Mat) 9-7, Walters (Din) d. Donegan 8-1, Culbreath (Din) d. Redden (Mat) 8-0, Traylor (Din) d. Vergisco (Mat) 8-0, Lynn (Mat) d. M.Amato (Din) 8-3

Doubles: Hargrove-Burkhardt (Mat) d. Moore-S.Amato (Din) 8-2, Walters-Traylor (Din) d. Clarke-Donegan (Mat), Traylor-M.Amato (Din) d. Zarambe-Spencer (Mat) 8-4.

Cosby 5, James River 4

Singles: Glen (C) d. Jeyasingh 0-6,1-6; Kozlowski (C) d. Min 0-6,3-6; Moore (C) d. Hott 1-6,0-6; Key (C) d. Eakes 6-4,7-5,11-9; Brown (JR) d. Kim 6-0,6-1; Smith (JR) d. Rodriguez 6-0,6-1

Doubles: Glen/Moore (C) d. Jeyasingh/Eakes 0-6,1-6; Min/Hott (JR) d. Kozlowski/Karkooki-Mansourani 6-1,6-2; Smith/Bigger (JR) d. Kim/Rodriguez 6-1, 6-2

Maggie Walker 7, Douglas Freeman 2

Singles: Westerfield (Maggie Walker) d. Xie 8-4; Ribera (Maggie Walker) d. Hevron 8-3; Rashid (Maggie Walker) d. Johnson 8-5; Vegunta (Maggie Walker) d. Frank 8-4; Douglas Council (Freeman) d. Newell 8-5; Tang (Maggie Walker) d. Wood 8-4

Doubles: Westerfield-Rashid (Maggie Walker) d. Xie-Hevron 8-8, 7-4; Ribera-Vegunta (Maggie Walker) d. Johnson-Frank 8-5; Douglas Council-Wood (Freeman) d. Algappan-Kim 8-6

Goochland 7, Chancellor 2

Singles: Rachel Margelos (C) d. Margaret Townsend 8-3; Anna Stamey (G) d. Lea Perez 8-3; Genevieve Williamson (G) d. Erika Arroyo 8-2; Hadley Peskin (G) d. Jocelyn Elgeti 8-2; Kamryn Harris (G) d. Emily Tiller 8-4; Julia Blyakhman (G) d. Mikayla Woods 8-1.

Doubles: Margelos-Perez (C) d. Townsend-Stamey 8-4; Williamson-Peskin (Goochland) d. Arroyo-Elgeti 8-4; Harris-Capone (G) d. Tiller-Battle 8-2.

Deep Run 7, Mills Godwin 2

Singles: Hair (DR) def. Liu 6-4 4-6 1-0, sands (DR) def. Hagood 6-3 6-0, Kara (DR) def. Blakeney 6-1 6-1, Bowers (MG) def. Comerford 6-1 6-3, Ginsberg (DR) def. Booth 7-5 6-0, Perkins (DR) def. Dwyer 6-1 7-6

Doubles: Sands/Kara (DR) def. Liu/Blakeney 6-1, Beverley/Fleishman (DR) def. Hagood/Bowers 7-6, Booth/Dwyer (MG) def. Grant/Nowak 6-4

Baseball

Steward 14, Benedictine 3

Highlights: Nate Kumper (S) 3 for 3, 2B, R, 3 RBI; Michael Moore (S) 3 for 4, 2B, 2 R, RBI; Sam Roberson (S) 2 for 4, 3 R, RBI; Jorden Olivera (B) 2 for 3, 2B, RBI; Sam Saunders (B) 2 for 3, 2B, RBI.

Records: Steward 3-3; Benedictine 2-2

J.R. Tucker 5, Colonial Heights 3

Highlights: JRT — Hagerich 3 for 3 (1B, 2B, walk-off HR), 3 R, 2 RBIs; Poling 2 for 2, 2 RBIs; Wood 2 for 4 (1B, 2B), 2 R; CH — Ellenburg 1 for 3 (HR)

St. Christopher’s 19, Fredericksburg Christian 2

Highlights: Jacob Carnley (STC) 2 for 4, RBI; Charlie Knighton 2 for 4, 2 R, RBI; Carter Schmitt 3 for 4, 2R, 4 RBI; Chase Bayler 2 for 3, 3 R, RBI; Bryce Neely HR, 2 RBI.

Glen Allen 14, Maggie Walker GS 0

Highlights: Jackson Toole (GA) 2-2 3 RBIs; Peyton Via (GA) 2-2 1 RBI

Mills Godwin 7, Hermitage 2

Highlights: MG — York 2-3, 2 R, 2 RBI; Cornwell, 5 IP, 1 R, 7 Ks

New Community 15, Richmond Christian 5

Highlights: N Gobble (NC) 3-5, 3 R, 2 RBI, 2 SB; W Alridge (NC) 1 for 3, 3B, 3 RBI; J Conn (NC) 1-4, HR, 4 RBI; T Peters (NC) 2-4, 2B (2), 1 RBI; H Inge (NC) 1-1, 3B, 1 RBI; Atwater (Rich Chr.) 1 for 3, 3 RBIs.; Guillusy (Rich Chr.) 2 RBI

Clover Hill 14, J.R. Tucker 2

Highlights: CH — Hartman, 10 Ks; Faries, 2-4, 4 runs; Grubb 2-4

Other scores

Deep Run 4, Atlee 3

John Marshall 6, Armstrong 3

Monacan 8, Manchester 6

Softball

Clover Hill 12, L.C. Bird 0

Highlights: CH — Allana Overby 2 — 2, 2 RBI; Addison Thompson 2 — 2, 4 RBI; Bella Chiocca 1 — 1, 2 RBI

Midlothian 6, Powhatan 0

Highlights: M: Mulligan 3-4, Herndon 2-3, RBI, Grizzard 2-4, RBI, Triple, 17 Ks; P: S. Johnson 2-3, M. Johnson, 1-3, Double, 9 Ks

Records: Midlothian 3-0, Powhatan 2-1

St. Margaret’s 9, Collegiate 0

Highlights: StM: Olivia Elam 5-5, 2 RBI, 3 runs; Gracie Byrd — 3-3, 3 runs; Krista Carlton 3-4, 2B

Mills Godwin 5, Hermitage 1

Highlights: Washington (MG) 2 doubles; Williams (MG) HR; Fredenberg (MG) HR; Shaffer (MG) HR

Other scores

Monacan 5, Manchester 0

Cosby 11, James River 0

Fredericksburg Christian 9, Caroline 1

Boys soccer

New Kent 4, Goochland 2

NK: Xavier Zuazo (4) G: Yoshi Dasilva, Connor Doersch

Patrick Henry 10, Varina 0

PH: Greg Cofer (4); Gray Gill (2); Griffin Fleming; Andrew Hoang; Greyson Basso; Griffin Hales

Powhatan 3, Midlothian 1

P: Haitt, Sloan 2; M: Wirt

Saves: Thomas (P) 5; Underwood (M) 3

James River 1, Cosby 0

C: Nguyen

Saves: Houser (C) 7; Reyes (JR) 6

Atlee 8, Armstrong 1

Goals — ARM: Malachi Hall; ATL: Zach Blaum 2, Brady Zsori 1,JJ Sutkus 1 , Will Apostolides 3, Marcus Parker 1.

Assists — ATL: Brady Zsori, JJ Sutkus, Sam Rhodes, Zach Blaum, Will Apostolides

Girls soccer

Midlothian 5, Powhatan 0

Midlo: Sophie Stroud (2), Faith Lucero, Lexi Dinora, Mia Calbreath

Cosby 2, James River 1

Cosby: Caitlyn Nottingham, Becca Neal JR: Summer Hendrick

Atlee 2, Thomas Dale 1

Atlee: Matthews, Skelton; TD: Scherra

Saves: S. Robinson (Atlee) 4; Orn (TD) 9

Mills Godwin 8, Hermitage 0

Goals: MG — Donald, Reynolds, Spears, Michel, Budzinski, R. Cassidy, Harless, Britton.

Saves: Anderson (Godwin) 1, Vega (Hermitage) 4

Records: Godwin 3-0, Hermitage 1-0-3

Hanover 12, Henrico 0

Han: Sam Krines (4), Taylor Grubb (3), Hailey Gilchrest, Sam Friese, Sarah Olson, Lizzy Tierney, Ellie Evans

Clover Hill 9, L.C. Bird 0

CH: Farmer, Wampler, Diehl, Kayci Konah, Necessary, Flynn, Cheatham, Greer, Kiki Konah

Boys lacrosse

Steward 16, Tandem Friends 5

Goals: Steward — Elles 8,Savage 4,Orgain 2, Creager 1, Ayers 1. Tandem — Jacob 2, Aiden 1 Cullen 1, Ceo 1

Assists: Steward — Creager 4, Elles 1, Orgain 1,Savage 1, Patterson 1, Spencer 1

Saves: Steward — C. Tyler 16, TF — Matt 7

Paul VI 11, Collegiate 5

Goals: Collegiate — Beeghly 1, Seevers 1, Marlatt 1, Sinnott 1, Stanley 1; PVI — Reidy 3, Ashley 2, Signorello 2, Boyle 1, Fletcher 1, Fowler 1 Catello 1

Assists Collegiate: Campbell 4; PVI: McCrae 1

Saves Collegiate: Woodfin 12; PVI: Dineen 7

Girls lacrosse

Deep Run 17, Patrick Henry 9

Goals: PH — Perry 4, Morris 3, Parker 2; DR — Bowen 6, Sorkin 5, Swarr 2, Gentry 1, Albanese 1, MacAleese 1, Brogan 1

Assists: DR — Bowen 2, Sorkin 1

Saves: PH — Sharp 5; DR — LaBorne 6, Cunningham 1

St. Catherine’s 16, St. John Paul HS 2

Goals: StC: Rhoades 5, K. Smith 3, Hilbert 2, Nelson 2, Kerr 1, Mancini 1, Richardson 1, C. Smith 1. SJP: E. Norko 1, M. Norko 1

Assists: StC: Smith 2, Sutton 2, Hilbert 1, Richardson 1, Rhoades 1

Saves: StC: K. Horner 1

St. Anne’s-Belfield 26, St. Gertrude 3

StG: Marks 2, Horan 1

Collegiate 16, Holy Child 13

Goals: C — R. Hester 4, K. Boggs 3, A. Kimball-McKavish 3, D. Stanley 2, Storey 1, C. Shield 1, S. Brooks 1, C. Dillard 1; HC — P. Shreves 4, A. Maloney 4, C. McKeon 2, S. Tepper 1, C. Clark 1, R. Peak 1

Assists: C — R. Hester 7, A. Kimball-McKavish 1

Saves: C — M. Van Deusen 11 HC — Wright 3

Golf

Collegiate 136, St. Anne’s-Belfield 184

(9 holes at Birdwood GC, par 35)

Col: Barnes 30, H. Pace 34, Brand 36, Hahn 36

Veritas 162, St Catherine’s 186, New Community 196

V: Felty 37, Rosebro 40, Gahagan 41, Kenny 44

StC: Sleeker 45, Haggerty 45, Padgett 46, de Venoge 50

NC: Trexler 46, Salisbury 47, Bray 50, Mosley 53

St. Christopher’s 144, Norfolk Academy 162

StC: Hall 32, Powell 35, A. Lange 37, C. Lange 40

BASEBALL

Spring training

Wednesday’s Results

Tampa Bay 7, Atlanta 7

Minnesota 10, Boston 4

Pittsburgh 6, Detroit 6

Houston 10, St. Louis 3

Miami 3, Washington 2

Philadelphia 8, Toronto 7

Chicago Cubs 5, Oakland 4

L.A. Dodgers 6, Cleveland 2

Arizona 5, San Francisco 3

Texas 14, Chicago White Sox 5

San Diego 3, L.A. Angels 0

Kansas City 8, Colorado 4

N.Y. Yankees 7, Baltimore 1

Milwaukee vs. Cincinnati, late

Thursday’s Games

N.Y. Yankees vs. Detroit at Lakeland, Fla., 1:05 p.m.

Tampa Bay vs. Minnesota at Fort Myers, Fla., 1:05

Philadelphia vs. Pittsburgh at Bradenton, Fla., 1:05

Atlanta vs. Toronto at Dunedin, Fla., 1:07

San Francisco vs. Chicago White Sox at Phoenix, 4:05

Seattle vs. Cleveland at Goodyear, Ariz., 4:05

Cincinnati vs. Kansas City at Surprise, Ariz., 4:05

Texas vs. Oakland at Mesa, Ariz., 4:05

L.A. Dodgers vs. Colorado at Scottsdale, Ariz., 4:10

Chicago Cubs vs. L.A. Angels at Tempe, Ariz., 4:10

Arizona vs. Milwaukee at Phoenix, 4:10

Boston vs. Baltimore at Sarasota, Fla., 6:05

Houston vs. Washington at Palm Beach, Fla., 6:05

Miami vs. N.Y. Mets at Port St. Lucie, Fla., 6:10