Patriots Lions Football

New England Patriots wide receiver Dontrelle Inman (15) catches before a preseason NFL football game against the Detroit Lions, Thursday, Aug. 8, 2019, in Detroit.

 2019, The Associated Press

The Washington Football Team will pick up a familiar face, as it is expected to sign former UVA wide receiver Dontrelle Inman to a contract.

Inman was with the team starting on Sunday, but the terms of the deal had not yet been finalized on Monday night. Teams can only bring players in for workouts this year if they intend to sign them.

Washington desperately needs depth at the position. Inman's career peaked with regular use in San Diego in 2016 - this will be his eighth NFL team, not including his time winning the Grey Cup in Toronto.

As the team prepares to begin the next phase of training camp on Tuesday, it also announced that former defensive player Ziggy Hood would return to the team as an assistant coach this year.

Washington will be without linebacker Josh Harvey-Clemons, who is opting out of the season due to coronavirus concerns.

While coach Ron Rivera has emphasized the importance of players following coronavirus protocols, defensive coordinator Jack Del Rio has been outspoken on social media about his beliefs - on July 27, he shared a viral video that has since been removed from Twitter, pitching the drug hydroxychloroquine as a cure for the pandemic.

"I have personal views that would probably not sit well with my professional occupation right now," Del Rio told The Athletic on Monday. "I think I'll just leave it like that."

mphillips@timesdispatch.com

(804) 649-6546

@michaelpRTD

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