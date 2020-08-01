Stat of the day

5: Points for Blackhawks rookie Dominik Kubalik (two goals, three assists) in Chicago’s 6-4 win over Edmonton in their NHL playoffs opener Saturday. Kubalik is the fifth rookie in playoffs history to tally at least five or more points in game, joining Mikko Leinonen (six points), Joey Mullen (five), Barry Pederson (five) and Jean Beliveau (five). Kubalik is only player to accomplish the feat in his playoffs debut.

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