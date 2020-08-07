STAT OF THE DAY

200: Career 20-point games for the Suns’ Devin Booker (left), who, at 23 years, 281 days, is the sixth-youngest player in NBA history to accomplish the feat. The top five: LeBron James (21 years, 358 days), Kevin Durant (22, 84), Carmelo Anthony (22, 281), Shaquille O’Neal (23, 36) and Kobe Bryant (23, 201).

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