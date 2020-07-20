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Weather Alert

Weather Alert

...HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM TO 9 PM EDT
MONDAY...
...HEAT ADVISORY WILL EXPIRE AT 9 PM EDT THIS EVENING...

* WHAT...HEAT INDEX VALUES UP TO 109 EXPECTED.

* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, EAST CENTRAL, NORTH CENTRAL,
SOUTH CENTRAL AND SOUTHEAST VIRGINIA AND NORTHEAST NORTH
CAROLINA.

* WHEN...FROM 11 AM TO 9 PM EDT MONDAY.

* IMPACTS...HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY MAY CAUSE HEAT
ILLNESSES TO OCCUR.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

DRINK PLENTY OF FLUIDS, STAY IN AN AIR-CONDITIONED ROOM, STAY OUT
OF THE SUN, AND CHECK UP ON RELATIVES AND NEIGHBORS. YOUNG
CHILDREN AND PETS SHOULD NEVER BE LEFT UNATTENDED IN VEHICLES
UNDER ANY CIRCUMSTANCES.

TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR
EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT
STROKE. WEAR LIGHTWEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN
POSSIBLE. TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR WORK, THE OCCUPATIONAL
SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT
REST BREAKS IN SHADED OR AIR CONDITIONED ENVIRONMENTS. ANYONE
OVERCOME BY HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED LOCATION.
HEAT STROKE IS AN EMERGENCY! CALL 9 1 1.

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Monday Weatherline

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Keep an eye on the highs of low temps

Record highs grab attention, but our warmest lows are also impressive. Richmond’s all-time “highest” low was 81 degrees on July 12, 2011. The statewide extreme is unclear, but Mineral had a stifling low of 88 following a high of 107 during the 1930 heat wave.

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Meteorologist

John Boyer is the first staff meteorologist for the Richmond Times-Dispatch. He joined the RTD newsroom in November 2016. Boyer earned his degree in meteorology from North Carolina State University in Raleigh.

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Meet John Boyer

John Boyer

John Boyer, the RTD's staff meteorologist

John Boyer is the first staff meteorologist for the Richmond Times-Dispatch. He joined the RTD newsroom in November 2016 after covering severe weather on television in Tulsa, Okla.

As a native of the Roanoke area, the region’s heavy snowstorms started his fascination with Virginia’s changing weather.

Boyer earned his degree in meteorology from North Carolina State University in Raleigh. He is a member of the American Meteorological Society and earned their Certified Broadcast Meteorologist seal in 2012.

Look for his stories in the RTD and on Richmond.com, along with videos and forecast updates for major weather events in our area.

Email him your story ideas and weather tips.

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