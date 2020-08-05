Wednesday Weatherline

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Weather Alert

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THIS PRODUCT COVERS CENTRAL AND EASTERN VIRGINIA...NORTHEAST NORTH CAROLINA...AND THE LOWER MARYLAND EASTERN SHORE

ISAIAS RACING NORTH-NORTHEASTWARD ACROSS EASTERN NEW YORK

NEW INFORMATION
---------------

* CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS:
- THE TROPICAL STORM WARNING HAS BEEN CANCELLED FOR DORCHESTER,
INLAND WORCESTER, MARYLAND BEACHES, SOMERSET, AND WICOMICO

* CURRENT WATCHES AND WARNINGS:
- NONE

* STORM INFORMATION:
- ABOUT 300 MILES NORTH OF OCEAN CITY MD OR ABOUT 410 MILES
NORTH-NORTHEAST OF NORFOLK VA
- 42.7N 74.2W
- STORM INTENSITY 65 MPH
- MOVEMENT NORTH-NORTHEAST OR 20 DEGREES AT 40 MPH

SITUATION OVERVIEW
------------------

TROPICAL STORM ISAIAS IS RACING NORTHEASTWARD THROUGH EASTERN NEW YORK
LATE THIS AFTERNOON, WITH WINDS RAPIDLY DIMINISHING ACROSS THE LOWER
MID-ATLANTIC. CONDITIONS WILL BECOME FAIRLY BENIGN THROUGH THIS EVENING
WITH WATER LEVELS CONTINUING TO DROP ACROSS THE REGION. ADDITIONAL TIDAL
FLOODING IS NO LONGER EXPECTED WITH THE HIGH TIDE CYCLE THIS EVENING.

AN ELEVATED RIP CURRENT THREAT WILL PERSIST OVER THE NEXT COUPLE DAYS,
LEADING TO DANGEROUS CONDITIONS FOR SWIMMING.

POTENTIAL IMPACTS
-----------------

* WIND:
NO ADDITIONAL IMPACTS ARE ANTICIPATED AT THIS TIME
ACROSS CENTRAL AND EASTERN VIRGINIA...NORTHEAST NORTH CAROLINA...AND
THE LOWER MARYLAND EASTERN SHORE.

* SURGE:
LITTLE TO NO ADDITIONAL IMPACTS ARE ANTICIPATED AT THIS TIME
ACROSS CENTRAL AND EASTERN VIRGINIA...NORTHEAST NORTH CAROLINA...AND
THE LOWER MARYLAND EASTERN SHORE.

* FLOODING RAIN:
NO ADDITIONAL IMPACTS ARE ANTICIPATED AT THIS TIME
ACROSS CENTRAL AND EASTERN VIRGINIA...NORTHEAST NORTH CAROLINA...AND
THE LOWER MARYLAND EASTERN SHORE.

* TORNADOES:
NO ADDITIONAL IMPACTS ARE ANTICIPATED AT THIS TIME
ACROSS CENTRAL AND EASTERN VIRGINIA...NORTHEAST NORTH CAROLINA...AND
THE LOWER MARYLAND EASTERN SHORE.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS
----------------------------------

* EVACUATIONS:
RECOVERY PHASE - DO NOT ENTER EVACUATED AREAS UNTIL OFFICIALS HAVE
GIVEN THE ALL CLEAR TO RETURN.


* OTHER PREPAREDNESS INFORMATION:
ALWAYS HEED THE ADVICE OF LOCAL OFFICIALS AND COMPLY WITH ORDERS THAT
ARE ISSUED. DO NOT NEEDLESSLY JEOPARDIZE YOUR LIFE OR THE LIVES OF
OTHERS.


* ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION:
- FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE
WWW.READYVIRGINIA.GOV, READYNC.ORG OR MEMA.MARYLAND.GOV
- FOR THE LATEST WEATHER AND STORM INFORMATION GO TO
WEATHER.GOV/WAKEFIELD

NEXT UPDATE
-----------

THIS WILL BE THE FINAL LOCAL STATEMENT THAT WILL BE ISSUED BY THE
NATIONAL WEATHER SERVICE IN WAKEFIELD VA.

Wednesday Weatherline

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Isaias ushers in slight cooldown

The slight cooldown after Isaias ended Richmond’s notable temperature threshold streaks. Tuesday had the first low below 70 degrees since July 14. After the second-longest spell of days in the 90s on record — 25 days — highs were in the upper 80s for the first time since July 9.

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Meteorologist

John Boyer is the first staff meteorologist for the Richmond Times-Dispatch. He joined the RTD newsroom in November 2016. Boyer earned his degree in meteorology from North Carolina State University in Raleigh.

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Meet John Boyer

John Boyer

John Boyer, the RTD's staff meteorologist

John Boyer is the first staff meteorologist for the Richmond Times-Dispatch. He joined the RTD newsroom in November 2016 after covering severe weather on television in Tulsa, Okla.

As a native of the Roanoke area, the region’s heavy snowstorms started his fascination with Virginia’s changing weather.

Boyer earned his degree in meteorology from North Carolina State University in Raleigh. He is a member of the American Meteorological Society and earned their Certified Broadcast Meteorologist seal in 2012.

Look for his stories in the RTD and on Richmond.com, along with videos and forecast updates for major weather events in our area.

Email him your story ideas and weather tips.

Wednesday Weatherline

Isaias ushers in slight cooldown

The slight cooldown after Isaias ended Richmond’s notable temperature threshold streaks. Tuesday had the first low below 70 degrees since July 14. After the second-longest spell of days in the 90s on record — 25 days — highs were in the upper 80s for the first time since July 9.

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