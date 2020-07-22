Wednesday Weatherline

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN WAKEFIELD HAS ISSUED A
* URBAN AND SMALL STREAM FLOOD ADVISORY FOR...
CENTRAL CHESTERFIELD COUNTY IN CENTRAL VIRGINIA...
SOUTHERN HENRICO COUNTY IN CENTRAL VIRGINIA...
THE CITY OF RICHMOND IN CENTRAL VIRGINIA...
THE CITY OF HOPEWELL IN SOUTH CENTRAL VIRGINIA...
* UNTIL 415 AM EDT.
* AT 107 AM EDT, DOPPLER RADAR INDICATED HEAVY RAIN DUE TO
THUNDERSTORMS. THIS WILL CAUSE URBAN AND SMALL STREAM FLOODING.
BETWEEN 1 AND 2 INCHES OF RAIN HAVE FALLEN.
SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
RICHMOND, HOPEWELL, COLONIAL HEIGHTS, CHESTER, BON AIR, UNIVERSITY
OF RICHMOND, TUCKAHOE, FORT LEE, BELLWOOD, BENSLEY, CHESTERFIELD
COURT HOUSE, CHESTERFIELD, DREWRYS BLUFF, CENTRALIA, RICHMOND
HEIGHTS, POCAHONTAS STATE PARK, VARINA, BEACH, MEADOWVILLE AND
MIDLOTHIAN.
ADDITIONAL RAINFALL OF 1 TO 2 INCHES IS EXPECTED OVER THE AREA
DURING THE NEXT COUPLE OF HOURS. THIS ADDITIONAL RAIN WILL RESULT IN
MINOR FLOODING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
BE ESPECIALLY CAUTIOUS AT NIGHT WHEN IT IS HARDER TO RECOGNIZE THE
DANGERS OF FLOODING.
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