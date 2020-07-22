Wednesday Weatherline

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Weather Alert

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THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN WAKEFIELD HAS ISSUED A

* URBAN AND SMALL STREAM FLOOD ADVISORY FOR...
CENTRAL CHESTERFIELD COUNTY IN CENTRAL VIRGINIA...
SOUTHERN HENRICO COUNTY IN CENTRAL VIRGINIA...
THE CITY OF RICHMOND IN CENTRAL VIRGINIA...
THE CITY OF HOPEWELL IN SOUTH CENTRAL VIRGINIA...

* UNTIL 415 AM EDT.

* AT 107 AM EDT, DOPPLER RADAR INDICATED HEAVY RAIN DUE TO
THUNDERSTORMS. THIS WILL CAUSE URBAN AND SMALL STREAM FLOODING.
BETWEEN 1 AND 2 INCHES OF RAIN HAVE FALLEN.

SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
RICHMOND, HOPEWELL, COLONIAL HEIGHTS, CHESTER, BON AIR, UNIVERSITY
OF RICHMOND, TUCKAHOE, FORT LEE, BELLWOOD, BENSLEY, CHESTERFIELD
COURT HOUSE, CHESTERFIELD, DREWRYS BLUFF, CENTRALIA, RICHMOND
HEIGHTS, POCAHONTAS STATE PARK, VARINA, BEACH, MEADOWVILLE AND
MIDLOTHIAN.

ADDITIONAL RAINFALL OF 1 TO 2 INCHES IS EXPECTED OVER THE AREA
DURING THE NEXT COUPLE OF HOURS. THIS ADDITIONAL RAIN WILL RESULT IN
MINOR FLOODING.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.

BE ESPECIALLY CAUTIOUS AT NIGHT WHEN IT IS HARDER TO RECOGNIZE THE
DANGERS OF FLOODING.

&&

Weather Alert

...HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT WEDNESDAY...

* WHAT...HEAT INDEX VALUES UP TO 107 WEDNESDAY.

* WHERE...PORTIONS OF SOUTHEAST MARYLAND, CENTRAL, EAST CENTRAL,
EASTERN, NORTH CENTRAL, SOUTH CENTRAL AND SOUTHEAST VIRGINIA
AND NORTHEAST NORTH CAROLINA.

* WHEN...UNTIL 8 PM EDT WEDNESDAY.

* IMPACTS...HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY MAY CAUSE HEAT
ILLNESSES TO OCCUR.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

DRINK PLENTY OF FLUIDS, STAY IN AN AIR-CONDITIONED ROOM, STAY OUT
OF THE SUN, AND CHECK UP ON RELATIVES AND NEIGHBORS. YOUNG
CHILDREN AND PETS SHOULD NEVER BE LEFT UNATTENDED IN VEHICLES
UNDER ANY CIRCUMSTANCES.

TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR
EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT
STROKE. WEAR LIGHTWEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN
POSSIBLE. TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR WORK, THE OCCUPATIONAL
SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT
REST BREAKS IN SHADED OR AIR CONDITIONED ENVIRONMENTS. ANYONE
OVERCOME BY HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED LOCATION.
HEAT STROKE IS AN EMERGENCY! CALL 9 1 1.

&&

Wednesday Weatherline

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Historically, July is a time for tornadoes

About 100 tornadoes are known to have hit Virginia during the month of July over the past 70 years, mostly brief and low on the intensity scale. Only three were rated F3, most recently in 1985. Tropical systems spawned nearly one quarter of July’s tornadoes.

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Meteorologist

John Boyer is the first staff meteorologist for the Richmond Times-Dispatch. He joined the RTD newsroom in November 2016. Boyer earned his degree in meteorology from North Carolina State University in Raleigh.

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VIDEO: How to measure and report severe thunderstorms in Virginia

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Meet John Boyer

John Boyer

John Boyer, the RTD's staff meteorologist

John Boyer is the first staff meteorologist for the Richmond Times-Dispatch. He joined the RTD newsroom in November 2016 after covering severe weather on television in Tulsa, Okla.

As a native of the Roanoke area, the region’s heavy snowstorms started his fascination with Virginia’s changing weather.

Boyer earned his degree in meteorology from North Carolina State University in Raleigh. He is a member of the American Meteorological Society and earned their Certified Broadcast Meteorologist seal in 2012.

Look for his stories in the RTD and on Richmond.com, along with videos and forecast updates for major weather events in our area.

Email him your story ideas and weather tips.

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About 100 tornadoes are known to have hit Virginia during the month of July over the past 70 years, mostly brief and low on the intensity scale. Only three were rated F3, most recently in 1985. Tropical systems spawned nearly one quarter of July’s tornadoes.

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